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Сеть дискаунтеров «Бруснічка» прекращает свою работу

04.03.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Компания «Евроторг» сворачивает свою сеть дискаунтеров «Бруснічка». Такой вывод можно сделать из динамики количества торговых объектов, зарегистрированных в торговом реестре, а также из информации на официальном сайте сети.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63995.php

Сеть дискаунтеров «Бруснічка» прекращает свою работу

Видимо крупнейший в Беларуси ритейлер разочаровался в формате мягкого дискаунтера и решил сосредоточиться на развитие своего крупнейшего бренда «Евроопт» и новой сети жестких дискаунтеров «Хит! Экспресс», запущенной в конце прошлого года.

Если сравнивать данные торгового реестра за июль и ноябрь 2018 года, то количество магазинов, работающих под ТМ «Бруснічка» сократилось со 102 до 70 торговых объектов.

В различных СМИ в последнее время появляются новости о том, что магазины, работавшие под вывеской «Бруснічка» переименовываются в «Евроопты» или получают название новой сети дискаунтеров «Хит! Экспресс».

Так, к примеру, еще в декабре прошлого года издание «Медиа-Полесье» сообщило, что «Евроторг» закрыл в Пинске магазин «Бруснічка» на улице Центральной, и открыл на его месте «Евроопт Маркет». Сотрудники магазина сообщили изданию, что торговый объект в старом формате не приносил прибыли.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63995.php

Сеть дискаунтеров «Бруснічка» прекращает свою работу

Несколько дней назад гродненский портал NewGrodno.by сообщил, что дискаунтер «Бруснічка» на улице Советских Пограничников, 118 поменял вывеску и получил прежнее название «Евроопт». Таким образом, после 16 месяцев работы новой сети в Гродно, не осталось ни одного магазина сети «Бруснічка».

На официальном сайте «Бруснічкi» в разделе «Магазины» на 2 марта 2019 года числится только один магазин в Гомельской области.

 
Теги: Гродно
 
 
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