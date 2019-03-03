Гол и сэйв гандболистов БГК попали в число топ-5 заключительного тура Лиги чемпионов

Гандболисты БГК имени Мешкова — снова в списках почетных номинаций Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт брестского клуба.



Симон Разгор. Фото: Пресс-служба БГК имени Мешкова

Гол Симона Разгора на 49-й минуте в ворота шведского "Кристианстада" — в числе лучших в 14-м туре. После красивого завершения левого углового счет стал 24:18.

Симон Разгор во втором туре Лиги чемпионов подряд попадает в число лучших.

Кроме того, сэйв Ивана Пешича на 53-й минуте — также в пятерке лучших спасений заключительного тура группового этапа.