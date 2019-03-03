ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гол и сэйв гандболистов БГК попали в число топ-5 заключительного тура Лиги чемпионов

04.03.2019 12:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гандболисты БГК имени Мешкова — снова в списках почетных номинаций Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт брестского клуба.


Симон Разгор. Фото: Пресс-служба БГК имени Мешкова

Гол Симона Разгора на 49-й минуте в ворота шведского "Кристианстада" — в числе лучших в 14-м туре. После красивого завершения левого углового счет стал 24:18.

Симон Разгор во втором туре Лиги чемпионов подряд попадает в число лучших.

Кроме того, сэйв Ивана Пешича на 53-й минуте — также в пятерке лучших спасений заключительного тура группового этапа.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболисты БГК имени Мешкова - снова в списках почетных номинаций Лиги чемпионов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионерка упала в Свислочь, ее спасло МЧС. Подробности выясняются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика