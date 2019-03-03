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Гол и сэйв гандболистов БГК попали в число топ-5 заключительного тура Лиги чемпионов
Гандболисты БГК имени Мешкова — снова в списках почетных номинаций Лиги чемпионов, сообщает официальный
Гол Симона Разгора на 49-й минуте в ворота шведского "Кристианстада" — в числе лучших в 14-м туре. После красивого завершения левого углового счет стал 24:18.
Симон Разгор во втором туре Лиги чемпионов подряд попадает в число лучших.
Кроме того, сэйв Ивана Пешича на 53-й минуте — также в пятерке лучших спасений заключительного тура группового этапа.
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Гандболисты БГК имени Мешкова - снова в списках почетных номинаций Лиги чемпионов.
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