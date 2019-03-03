В Минске за выходные ГАИ задержала 18 пьяных водителей и 45 бесправников

За выходные дни в столице инспекторы задержали 18 пьяных водителей и 45 бесправников. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



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— 2−3 марта инспекторы выявили 1297 нарушений ПДД. От управления транспортными средствами было отстранено 45 водителей, не имеющих права управления, и 18 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Также за указанный период было выявлено 292 нарушения пешеходами, — проинформировали в ГАИ.

Инспекторы напомнили, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест. За «пьяную езду» предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых с лишением права управления на 3 года.