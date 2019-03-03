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Две жительницы Слуцка удостоены Ордена матери

04.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Две жительницы Слуцка удостоены Ордена матери

70 жительниц Минской области удостоены Ордена матери. Среди них случчанки Неронаская Вера Анатольевна  и Кольцова Зинаида Анатольевна. 

Орден Матери им вручили в соответствии с Указом Президента от 28 февраля 2019 года № 95 «О награждении».

 

 
 
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70 жительниц Минской области удостоены Ордена матери. Среди них случчанки Неронаская Вера Анатольевна и Кольцова Зинаида Анатольевна.
 
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