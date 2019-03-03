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Спортсменка из Слуцка завоевала серебро на чемпионате Европы

04.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Спортсменка из Слуцка завоевала серебро на чемпионате Европы

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова, уроженка Слуцка, стала серебряным призером чемпионата Европы в закрытых помещениях в прыжках в длину.

В финальном этапе соревнований в Глазго спортсменка уже в первой попытке установила личное достижение - 6 м 93 см. Превзойти результат Анастасии смогла лишь сербка Ивана Шпанович, которая в пятой попытке улетела на 6 м 99 см. Третье место заняла украинка Марина Бех-Романчук - 6 м 84 см.

Серебряная медаль Анастасии Мирончик-Ивановой – вторая в копилке сборной Беларуси на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Ранее Эльвира Герман стала бронзовым призером в беге на 60 м с барьерами.


по материалам Белта

 
 
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Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова, уроженка Слуцка, стала серебряным призером чемпионата Европы в закрытых помещениях в прыжках в длину.
 
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