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79-летний профессор трижды в неделю катается на лыжах

04.03.2019 12:30 — Разное | Tut.by  
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Кандидату экономических наук и профессору Олегу Приходченко — 79 лет. Всю зиму он катался на лыжах: в «Солнечной долине» бывал по два, а то и три раза в неделю. Благодаря спорту, признается дедушка пяти внуков и прадедушка пяти правнуков, чувствует себя здоровее: большая семья уже раздумывает, что бы подарить Олегу Ивановичу на 80-летие.


Олег Иванович живет в Минске, а родился в поселке Гродеково Приморского края. Полюбил лыжи еще в студенчестве, когда учился на физико-математическом факультете педагогического института.

— Город Пржевальск (сейчас Каракол) так расположен, что северный его край упирается в горы. Кататься на лыжах можно было в любое время года. Климат благоприятный для этого вида спорта — высокая влажность, очень много снега.


Окончив университет, Олег Иванович поработал учителем в средней школе, а потом уехал на Дальний Восток — служить в Военно-морском флоте. Во время отпуска на службе женился. Жена Олега Ивановича родом из Беларуси, но познакомились они в Кыргызстане, куда девушка переехала вместе с родителями-лесоводами.

— Моя жена так же, как и я, любила спорт. Увлекалась плаванием, была чемпионкой университета. Много ходила в походы: в Долину гейзеров и на Авачинский вулкан.


В 1970 году родители жены помогли молодой семье решить вопрос с квартирой. Так пара переехала в Беларусь. Олег Иванович устроился преподавать в Республиканский институт высшей школы, где и проработал 30 лет. Еще 14 был профессором в Академии управления. А последние десять лет перед пенсией преподавал в Институте парламентаризма и предпринимательства. На работу ездил на велосипеде.

— Ректор даже поручил сделать для меня специальную рамку, чтобы было где велосипед оставлять.

Отпуск у преподавателей всегда летом, так что удобно было посвящать его спорту.


— В Беларуси мы с женой ходили в походы: пешие и на байдарках. Объездили практически всю страну. Даже появление детей не стало преградой. Две дочери: Наталья и Виктория — можно сказать, выросли в байдарке. Младшей было 3 года, а старшей 7, когда они впервые отправились с нами.

Помимо походов, Олег Иванович увлекался альпинизмом. Посещал секцию при Национальной академии наук Беларуси, где выдавались путевки в альплагеря. Ездил на Кавказ. Самая высокая точка, на которую поднимался Олег Иванович, по его словам, — 5200 м.


— В последний раз был в горах в 2011 году, на Камчатке. Мне тогда исполнилось 72 года. Поднимался на Авачинский вулкан. Но в моем возрасте, конечно, не угнаться за молодыми. То расстояние, которое я прохожу за шесть часов, они преодолевают за три.

Стаж катания на лыжах в Беларуси у профессора — с 1976 года. После поездки на семинар в Швейцарию приобрел себе качественную обувь для этого вида спорта.

— Стал ездить в Раубичи. Нужно же было ботинки куда-то надевать, — улыбается Олег Иванович.


Теперь опытный лыжник — постоянный посетитель «Солнечной долины». Например, эту зиму стабильно бывал здесь два-три раза в неделю.

— Благодаря спорту я не чувствую себя одиноким. Моя жена умерла из-за тяжелой болезни в октябре 2018 года. Друзей тоже становится все меньше. Но я не падаю духом. У меня две дочери и внуки. Летом — дача. И собака, чтобы гулять три раза в день.

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Теги: Минск
 
 
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Кандидату экономических наук и профессору Олегу Приходченко - 75 лет. Всю зиму он катался на лыжах: в «Солнечной долине» бывал по два, а то и три раза в неделю.
 
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