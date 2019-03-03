Три автомобиля столкнулись в Минске. Один из них снес светофор

Три автомобиля столкнулись 3 марта на круговой развязке Ванеева-Рокоссовского в столице. Об этом сообщили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ Минска

По информации инспекторов, водитель Peugeot ехал со стороны улицы Тростенецкой в направлении проспекта Рокоссовского и на пересечении с улицей Ванеева при движении по дополнительной секции светофора с основным красным не уступил дорогу Opel Insignia, который двигался по Ванеева на зеленый сигнал светофора. От удара Opel отбросило на ехавший в попутном направлении Volkswagen Polo. Последний, в свою очередь, совершил наезд на светофорный объект.



Фото: ГАИ Минска

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших в аварии нет.