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Три автомобиля столкнулись в Минске. Один из них снес светофор

04.03.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
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Три автомобиля столкнулись 3 марта на круговой развязке Ванеева-Рокоссовского в столице. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Фото: ГАИ Минска

По информации инспекторов, водитель Peugeot ехал со стороны улицы Тростенецкой в направлении проспекта Рокоссовского и на пересечении с улицей Ванеева при движении по дополнительной секции светофора с основным красным не уступил дорогу Opel Insignia, который двигался по Ванеева на зеленый сигнал светофора. От удара Opel отбросило на ехавший в попутном направлении Volkswagen Polo. Последний, в свою очередь, совершил наезд на светофорный объект.


Фото: ГАИ Минска

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших в аварии нет.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших в аварии нет.
 
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