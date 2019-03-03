На пляж США вынесло огромную загадочную рыбу

На одном из пляжей Санта-Барбары (штат Калифорния, США) обнаружена огромная туша «рыбы-луны» вида Mola tecta. Об этом сообщает Science Alert.

Находка озадачила биологов — ранее предполагалось, что рыбы этого вида обитают только в Южном полушарии планеты.



Фото: Coal Oil Point Reserve/Facebook

В высоту найденная туша составляет около 2,1 метра, ее фотографии опубликовали на Facebook. Позже на эти снимки обратили внимание специалисты по «солнечным рыбам» из Австралии. Они подтвердили, что обнаруженная туша действительно принадлежит этой разновидности.

Как рыба попала на калифорнийское побережье, пока не понятно. Возможно, она просто «сбилась с пути». Еще одно возможное пояснение — глобальное изменение климата, заставляющее их изменить зону обитания.



Фото: Nielsen collecting a sample. (Thomas Turner)

Впервые рыбу семейства Mola tecta обнаружили на берегу близ Крайстчерча (Новая Зеландия) в 2014 году. Mola tecta стал первым новым видом рода, открытым за последние 130 лет. В 2017 году вид описала Марианна Найгард (Marianne Nyegaard) из Университета Мердока в Перте (Австралия).