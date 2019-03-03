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Электронная регистрация
04.03.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Со 2 января заработала система электронной регистрации через интернет временно въезжающих в Беларусь иностранцев. Теперь они могут не обращаться в подразделения по гражданству и миграции, что значительно упростило процедуру как для самих гостей нашей страны, так и для принимающей стороны (знакомых, родственников и т.д.). К тому же, за электронную регистрацию не нужно платить госпошлину. Главное условие для пользования системой – въезд в страну должен быть осуществлен через пункт пропуска на Государственной границе Республики Беларусь.
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Со 2 января заработала система электронной регистрации через интернет временно въезжающих в Беларусь иностранцев. Теперь они могут не обращаться в
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