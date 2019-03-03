Электронная регистрация





Со 2 января заработала система электронной регистрации через интернет временно въезжающих в Беларусь иностранцев. Теперь они могут не обращаться в подразделения по гражданству и миграции, что значительно упростило процедуру как для самих гостей нашей страны, так и для принимающей стороны (знакомых, родственников и т.д.). К тому же, за электронную регистрацию не нужно платить госпошлину. Главное условие для пользования системой – въезд в страну должен быть осуществлен через пункт пропуска на Государственной границе Республики Беларусь.

Обращаем внимание на правильность (корректность) заполнения данных (если хоть один символ в паспортных данных будет введен неверно, неправильно указана дата пересечения границы, не заполнены или некорректно заполнены необходимые поля, в регистрации будет отказано).

Обращаться лично в подразделение по гражданству и миг-рации по месту пребывания придется в двух случаях: если иностранец захочет продлить регистрацию по тому же адресу, оформленную в электронной форме, или если он прибыл в Беларусь через границу с Российской Федерацией. Если иностранцы проживают в гостиницах, санаториях, агроусадьбах, их зарегистрируют данные органы регистрации и выдадут вкладыш к паспорту.

Иностранцу необязательно иметь при себе подтверждение электронной регистрации. Достаточно сообщить об этом, например, сотруднику органа пограничной службы при выезде из страны. При наличии технической возможности можно сохранить скриншот ответа об успешной регистрации или распечатать вкладыш о регистрации, это ускорит процедуру проверки.

Отделение по гражданству и миграции РОВД.