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Родственники опознали тело пропавшего Николая Бетени. Возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. Тело пропавшего Николая Бетени было опознано родственниками. Продолжается расследование уголовного дела.
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Осуществлялись поисковые мероприятия отрядами из сотрудников милиции, военнослужащих, сотрудников МЧС, ОСВОД и добровольцев. Поиски не прекращались даже в неблагоприятных погодных условиях.
Родственники Николая Бетени опознали его.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В ходе осмотра погибшего был зафиксирован ряд телесных повреждений.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причинную связь повреждений с наступившей смертью мужчины.
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Новости Беларуси. Тело пропавшего Николая Бетени было опознано родственниками. Продолжается расследование уголовного дела. По информации УСК по Брестской...
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