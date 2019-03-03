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Родственники опознали тело пропавшего Николая Бетени. Возбуждено уголовное дело

04.03.2019 12:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси.  Тело пропавшего Николая Бетени было опознано родственниками. Продолжается расследование уголовного дела.  

По информации УСК по Брестской области, 26-летний мужчина ушел из дома в Брестском районе первого января после празднования Нового года. С тех пор местонахождение мужчины было неизвестно.  

Осуществлялись поисковые мероприятия отрядами из сотрудников милиции, военнослужащих, сотрудников МЧС, ОСВОД и добровольцев. Поиски не прекращались даже в неблагоприятных погодных условиях.  

28 февраля тело мужчины было обнаружено в водоеме (читать далее).  

Родственники Николая Бетени опознали его.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  

В ходе осмотра погибшего был зафиксирован ряд телесных повреждений.  

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причинную связь повреждений с наступившей смертью мужчины.  
 
 
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Новости Беларуси.  Тело пропавшего Николая Бетени было опознано родственниками. Продолжается расследование уголовного дела.   По информации УСК по Брестской...
 
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