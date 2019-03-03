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«Как дети ждут Новый год, так ждут и нашу субботу». Необычные кружки проводят в Боровлянской школе

04.03.2019 11:47 — Разное | СТВ  
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Титул с претензией! Конкурс «Молодой лидер Минщины» давно имеет репутацию престижного состязания среди самых креативных, талантливых и способных ребят из самых разных сфер.

«Как дети ждут Новый год, так ждут и нашу субботу». Необычные кружки проводят в Боровлянской школе

Андрей Боровиков – заместитель директора по воспитательной работе Боровлянской средней школы №3 – стал лучшим в области образования. Вместе с коллегами он подготовил инновационный проект по организации шестого школьного дня.

«Как дети ждут Новый год, так ждут и нашу субботу». Необычные кружки проводят в Боровлянской школе

Андрей Боровиков, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
Каждый родитель имеет право выбрать свою индивидуальную траекторию по маршруту шестого школьного дня. Как дети ждут 8 марта и Новый год, так дети ждут и нашу субботу. Подготовка ведётся ежедневно, начиная с ярмарки идей и заканчивая творческой лабораторией по подготовке мероприятий.

«Как дети ждут Новый год, так ждут и нашу субботу». Необычные кружки проводят в Боровлянской школе

Впрочем, необязательно ломать голову. Кто-то просто занимается на тренажёрах или плавает в бассейне. Многие приходят целыми семьями: школа – активный участник проекта «Папа-Зал». Возглавляет работу клуба 4-хкратный чемпион мира по гиревому спорту Игорь Сигневич.

«Как дети ждут Новый год, так ждут и нашу субботу». Необычные кружки проводят в Боровлянской школе

Игорь Сигневич, педагог дополнительного образования ГУО «Боровлянская средняя школа №3», мастер спорта Республики Беларусь международного класса:
Каждую субботу или через субботу мы приглашаем интересных людей. Не так давно к нам в гости приезжал Магомед Нурудинов. Это участник Олимпийских игр в Пекине 2008 года по боксу. Эту идею мы дальше будем развивать и постоянно приглашать интересных людей, которые будут мотивировать детей, пап заниматься здоровым образом жизни, заниматься физкультурой.

«Как дети ждут Новый год, так ждут и нашу субботу». Необычные кружки проводят в Боровлянской школе

Максим Кондера, учащийся ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
Когда мои одноклассники узнали, что я сюда прихожу, им тоже захотелось ходить. Они посещают «Папа-Зал» ежедневно, как и мы с сестрой, папой и мамой.

«Как дети ждут Новый год, так ждут и нашу субботу». Необычные кружки проводят в Боровлянской школе

А вот для Арсения – это первый поход в зал, чтобы «потягать железо». Мальчик внимательно слушает опытного тренера и старательно выполняет все упражнения наравне с отцом.

«Как дети ждут Новый год, так ждут и нашу субботу». Необычные кружки проводят в Боровлянской школе

Арсений Жориков, учащийся ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
Летом я люблю кататься на велике, на речке.

Татьяна Кондера:
Благодаря данному проекту, у нас появилась возможность совместно проводить время вместе со своими детьми. Дети развиваются физически, интеллектуально, социально, что очень важно в наше время.

А вот любителям брейк-данса стоит заглянуть на мастер-класс к Владимиру Янушкевичу. Тренировки проходят три раза в неделю. А 21 февраля брейк-данс был добавлен в список летних Олимпийских игр-2024 года, которые будут проходить во Франции. Так что, возможно, именно сейчас здесь готовят будущих чемпионов.

«Как дети ждут Новый год, так ждут и нашу субботу». Необычные кружки проводят в Боровлянской школе

Владимир Янушкевич, педагог дополнительного образования ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
Мы стараемся показывать то, что мы умеем сами, выступать, чтобы дети видели вживую, насколько это круто, насколько это сложно. И дальше их приводим на тренировки, предлагаем попробовать свои силы, дети потом остаются.

«Как дети ждут Новый год, так ждут и нашу субботу». Необычные кружки проводят в Боровлянской школе

Но самое главное – заниматься здесь могут абсолютно все. Пандусы, широкие дверные проемы, лифт и подъёмник – в школе успешно реализуют проект безбарьерной среды, чтобы ребята с ограниченными физическими возможностями тоже могли сидеть за партой и проводить со сверстниками как можно больше времени.

Анна Королевич, директор ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
Здесь обучаются дети с особенностями психофизического развития, у нас инклюзивная школа. У нас десять классов интегрированного обучения. У нас детки-колясочники, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата.

«Как дети ждут Новый год, так ждут и нашу субботу». Необычные кружки проводят в Боровлянской школе

Предложить ребятам достойную альтернативу субботнему отдыху дома – задача не из простых, именно потому над часовым мероприятием трудятся неделями. А у молодого лидера Андрея Боровикова идей пруд пруди – подобные проекты сегодня реализуют практически во всех столичных школах и гимназиях. А потому важно не затеряться и быть, на самом деле, полезными.

«Как дети ждут Новый год, так ждут и нашу субботу». Необычные кружки проводят в Боровлянской школе
 
 
Ссылка на источник 24
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Титул с претензией! Конкурс «Молодой лидер Минщины» давно имеет репутацию престижного состязания среди самых креативных, талантливых и способных ребят из самых...
 
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