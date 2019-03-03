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«Как дети ждут Новый год, так ждут и нашу субботу». Необычные кружки проводят в Боровлянской школе
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Андрей Боровиков – заместитель директора по воспитательной работе Боровлянской средней школы №3 – стал лучшим в области образования. Вместе с коллегами он подготовил инновационный проект по организации шестого школьного дня.
Андрей Боровиков, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
Впрочем, необязательно ломать голову. Кто-то просто занимается на тренажёрах или плавает в бассейне. Многие приходят целыми семьями: школа – активный участник проекта «Папа-Зал». Возглавляет работу клуба 4-хкратный чемпион мира по гиревому спорту Игорь Сигневич.
Игорь Сигневич, педагог дополнительного образования ГУО «Боровлянская средняя школа №3», мастер спорта Республики Беларусь международного класса:
Максим Кондера, учащийся ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
А вот для Арсения – это первый поход в зал, чтобы «потягать железо». Мальчик внимательно слушает опытного тренера и старательно выполняет все упражнения наравне с отцом.
Арсений Жориков, учащийся ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
Татьяна Кондера:
А вот любителям брейк-данса стоит заглянуть на мастер-класс к Владимиру Янушкевичу. Тренировки проходят три раза в неделю. А 21 февраля брейк-данс был добавлен в список летних Олимпийских игр-2024 года, которые будут проходить во Франции. Так что, возможно, именно сейчас здесь готовят будущих чемпионов.
Владимир Янушкевич, педагог дополнительного образования ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
Но самое главное – заниматься здесь могут абсолютно все. Пандусы, широкие дверные проемы, лифт и подъёмник – в школе успешно реализуют проект безбарьерной среды, чтобы ребята с ограниченными физическими возможностями тоже могли сидеть за партой и проводить со сверстниками как можно больше времени.
Анна Королевич, директор ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
Предложить ребятам достойную альтернативу субботнему отдыху дома – задача не из простых, именно потому над часовым мероприятием трудятся неделями. А у молодого лидера Андрея Боровикова идей пруд пруди – подобные проекты сегодня реализуют практически во всех столичных школах и гимназиях. А потому важно не затеряться и быть, на самом деле, полезными.
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Титул с претензией! Конкурс «Молодой лидер Минщины» давно имеет репутацию престижного состязания среди самых креативных, талантливых и способных ребят из самых...
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