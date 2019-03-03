В Кобрине Volkswagen сбил девушку на пешеходном переходе

Новости Беларуси. В Кобрине легковой автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось вечером третьего марта.

Легковушка Volkswagen совершила наезд на пешехода. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Пострадавшая была обозначена световозвращающим элементом. Она была госпитализирована в медучреждение.

По факту аварии проводится проверка.

Как живут Ружаны спустя время после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке.