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В Кобрине Volkswagen сбил девушку на пешеходном переходе

04.03.2019 11:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Кобрине легковой автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе.  

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось вечером третьего марта.  

Легковушка Volkswagen совершила наезд на пешехода. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.  

В Кобрине Volkswagen сбил девушку на пешеходном переходе
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Пострадавшая была обозначена световозвращающим элементом. Она была госпитализирована в медучреждение.  

По факту аварии проводится проверка.  

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Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. В Кобрине легковой автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе.   По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось...
 
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