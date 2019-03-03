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В Кобрине Volkswagen сбил девушку на пешеходном переходе
Новости Беларуси. В Кобрине легковой автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе.
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Легковушка Volkswagen совершила наезд на пешехода. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.
Пострадавшая была обозначена световозвращающим элементом. Она была госпитализирована в медучреждение.
По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Кобрине легковой автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось...
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