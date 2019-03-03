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Оппозиция победила на выборах в Эстонии
Новости Эстонии. На выборах в Эстонии победила оппозиционная партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.За реформистов проголосовали почти 29% избирателей.
Победа дает им право получить 34 места из 101 в парламенте. По итогам выборов в парламент страны прошли пять партий. Голосование завершилось накануне.
По предварительным данным явка избирателей составила чуть более 63%.
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Новости Эстонии. На выборах в Эстонии победила оппозиционная партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.За реформистов проголосовали почти 29%...
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