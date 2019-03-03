В Минске из Свислочи была спасена 63-летняя женщина

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли на Свислочи женщину.

По информации МЧС, о том, что в воде находится человек, сообщили очевидцы.

63-летняя женщина находилась в 80 метрах от берега.



Фото: МЧС

Пловцами ПАСЧ-4 пострадавшая была извлечена на берег. Женщину передали медикам.



Фото: МЧС

Пенсионерка была доставлена в больницу с общим переохлаждением. Пострадавшая находилась в трезвом состоянии.