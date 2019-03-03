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В Минске из Свислочи была спасена 63-летняя женщина
Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли на Свислочи женщину.
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63-летняя женщина находилась в 80 метрах от берега.
Пловцами ПАСЧ-4 пострадавшая была извлечена на берег. Женщину передали медикам.
Пенсионерка была доставлена в больницу с общим переохлаждением. Пострадавшая находилась в трезвом состоянии.
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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли на Свислочи женщину. По информации МЧС, о том, что в воде находится человек, сообщили очевидцы. 63-летняя женщина находилась...
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