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В Мексике проснулся один из крупнейших вулканов планеты
Новости Мексики. В Мексике проснулся один из самых высоких вулканов планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мощный взрыв выбросил из кратера столб огня, пепла, дыма и газов. Попокатепетль разбушевался в минувшие выходные. Он находится в 50 км от столицы Мексики.
Но несмотря на это, власти страны уверяют, что реальной угрозы для местных жителей нет. Специалисты продолжают следить за активностью вулкана.
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Новости Мексики. В Мексике проснулся один из самых высоких вулканов планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощный взрыв выбросил из кратера столб...
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