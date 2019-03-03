ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мексике проснулся один из крупнейших вулканов планеты

04.03.2019 11:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Мексики. В Мексике проснулся один из самых высоких вулканов планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике проснулся один из крупнейших вулканов планеты

Мощный взрыв выбросил из кратера столб огня, пепла, дыма и газов. Попокатепетль разбушевался в минувшие выходные. Он находится в 50 км от столицы Мексики.

В Мексике проснулся один из крупнейших вулканов планеты

Но несмотря на это, власти страны уверяют, что реальной угрозы для местных жителей нет. Специалисты продолжают следить за активностью вулкана.
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Мексики. В Мексике проснулся один из самых высоких вулканов планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощный взрыв выбросил из кратера столб...
 
Новости дня
Новости разные
 
Раніцай у Свіслачы ў Мінску плавала пенсіянерка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика