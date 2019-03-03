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Фитнес-клуб приглашает минчан на бесплатную тренировку

04.03.2019 12:42 — Разное | БДГ  
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В Минске 13 марта можно будет бесплатно позаниматься в фитнес-клубе «Адреналин». А вслед за столицей социальный проект «Открытая тренировка TEOS» охватит ещё 6 городов страны. Цель у него благородная – научить белорусов вести здоровый образ жизни и правильно питаться, рассказали в компании «Савушкин продукт».

Бесплатные тренировки будут проходить в Минске, Гомеле, Гродно, Бресте, Пинске, Лунинце и Орше. Пускать на занятия фитнесом без билетов и клубных карт по предварительной записи будут раз в месяц. Принять участие в ЗОЖ-проекте может каждый, кому интересно заниматься спортом на любительском уровне и правильно питаться.

Первая «Открытая тренировка «TEOS» пройдёт 13 марта в 18:00 в минском клубе «Адреналин» (Железнодорожная, 138). Всех участников ожидает часовой Fitness Mix, во время которого можно будет попробовать разные программы фитнеса и других направлений. Для записи на занятие надо пройти простую онлайн-регистрацию. Так как количество мест ограничено, пригласительные будут разыграны случайным образом.

Все занятия будут групповыми и составлены таким образом, чтобы быть полезными как для мужчин, так и для женщин. Помимо тренировки и мастер-класса тренера, все участники получат личные рекомендации по правильному питанию.

«Проект должен дать дополнительный стимул вести здоровый образ жизни. Те, кто уже занимаются фитнесом, просто проведут время с пользой для своего организма. А те, кто только начинают, смогут присмотреться к популярным направлениям и, возможно, продолжить тренировки на системной основе. Кроме того, мы покажем, как правильно питаться и перекусывать с помощью греческого йогурта TEOS, ведь без правильного рациона не достичь заметных результатов», – пояснила директор по связям с общественностью ОАО «Савушкин продукт» Елена Бабкина.

Годовой ЗОЖ-проект реализуют компании «Савушкин продукт» и сеть фитнес-клубов «Адреналин». Бесплатные тренировки будут проходить раз в месяц до конца года.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Минске 13 марта можно будет бесплатно позаниматься в фитнес-клубе «Адреналин». А вслед за столицей социальный проект «Открытая тренировка TEOS» охватит ещё 6...
 
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