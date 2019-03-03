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За кого Лукашенко "проголосовал" на украинских выборах?
"Новым президентом будет Порошенко", — сказал Александр Лукашенко во время "Большого разговора". Это заявление было едва ли не самым сенсационным из сказанного главой государства за время многочасового спитча. Почти все остальное так или иначе говорилось раньше и не раз. Это — нет.
Подобное заявление было, кроме всего прочего, и некоторым нарушением этикета межгосударственных отношений на постсоветском пространстве.
Да, в 2016 году Лукашенко так же cпрогнозировал, что президентом США станет Дональд Трамп. Но где Америка, а где Беларусь? А Украина рядом, и отношения с ней куда более тесные и разнообразные.
Именно в силу этой близости и тесноты подобное предсказание звучит не просто как скромное личное суждение, а как пожелание: «президентом Украины будет Порошенко» читается как «я хочу, чтобы он оставался президентом».
Почему желание именно таково? Ведь политика теперешнего (а возможно, и будущего) лидера Украины во многом, если не во всем, противоположная политике лидера Беларуси. Буквально каждый тезис, который озвучил Лукашенко во время «Большого разговора» — это ровно обратное тому, что делает и собирается делать Порошенко.
«Россия — брат» — «Россия — враг, оккупант», «Запад — угроза» — «Запад — союзник и образец», «советские памятники не трогать» — «чтобы советских памятников и духу не было», «по-белорусски учатся достаточно, не надо открывать специальный университет» — «высшее образование — только по-украински».
И так по всему спектру. В отношении многих из этих вещей в Украине имеется консенсус, но в любом случае среди фаворитов тамошней гонки именно Порошенко представляет соответствующие позиции, противоположные позициям Лукашенко, наиболее ярко и резко. И делал это на протяжении всего срока своего правления.
Так почему же Лукашенко на украинских выборах отдает предпочтение своему политическому и идеологическому антиподу?
Во-первых, в силу своего консерватизма. И не столько как политической, сколько как жизненной философии. Как говаривал Скарына, "старыны ня рушыць, навіны ня ўводзіць".
Кто такой Порошенко, глава Беларуси прекрасно знает. У них, судя по всему, сложились неплохие и личные отношения, сложилась достаточно стабильная система взаимоотношений и в экономике, и в политике.
А Владимир Зеленский для Лукашенко и как политик, и как человек — совершенный «кот в мешке».
Юлия Тимошенко — в меньшей степени «кошка в мешке», есть опыт взаимодействия, более или менее известно, кто она. Но именно эти знания и порождают неопределенность. Ее недаром называли «единственным мужиком в украинской политике». Так что если она станет президентом, между Минском и Киевом, по крайней мере на первых порах, довольно сильно заискрит, хотя бы только в силу того, что столкнутся два похожих характера.
Что сложившуюся систему двусторонних отношений если кардинально и не изменит, то по крайней мере сильно тряхнет.
Но есть и вторая, возможно, более важная причина — геополитическая. Почему Лукашенко отдает предпочтение в Украине своему политическому и идеологическому антиподу? Именно потому, что он антипод. Чем дальше Киев от России и ближе к Западу, тем удобнее Лукашенко.
Из всех президентов Украины самые лучшие отношения у Лукашенко были с лидером Оранжевой революции Виктором Ющенко. А едва ли не самые плохие — с пророссийским Виктором Януковичем.
«„Вшивости“ хватает у нынешнего руководства Украины», — это Лукашенко сказал в свое время именно о Януковиче. А о Ющенко многократно звучали исключительно дифирамбы, в том числе и после его ухода из власти.
И в отношении лидера другой «цветной» революции — Михаила Саакашвили — белорусский лидер не жалеет теплых слов. Последняя порция похвал в адрес грузинского «короля Лира» прозвучала как раз во время «Большого разговора»:
«Он в Евросоюзе, в Америке в силу своего характера всех переубеждал: вы не знаете Беларусь, не знаете президента Беларуси, зачем вы на них давите, катите и так далее и тому подобное».
Так то же относится и к Порошенко. И не только в смысле прямого лоббирования нынешним украинским лидером интересов его белорусского коллеги. Минск как площадка переговоров по Украине — это прямая заслуга и Петра Порошенко в том числе. От него зависело, что станет этой площадкой и будет ей оставаться — Астана, какая-нибудь Женева или Минск.
А это дорогого стоит. Минск свою роль миротворца или хотя бы поставщика добрых услуг продает Западу с неслабеющим энтузиазмом. А кому за это спасибо? Не Тимошенко и не Зеленскому.
Но есть и более структурная особенность ситуации. Чем хуже отношения Киева и Москвы, тем привлекательнее для Москвы Минск как единственный верный союзник. Ну, допустим, для нее и не настолько верный, насколько Москве хотелось бы. Но на фоне, в сравнении с жесткой конфронтацией с Киевом, некоторое лукавство белорусского союзничества скрадывается.
Будь Украина (стань Украина) хоть на четверть, хоть на осьмушку союзником, тогда можно подумать о распределении симпатий (в том числе и в денежном выражении) между Киевом и Минском. А так проблемы нет: Киев — враг, а Минск — союзник, едва ли не единственный. Уж какой есть, чем богаты — тем и рады.
И работает этот геополитический механизм безупречно и уже довольно долго.
Впрочем, это все ответы на вопрос, почему для Лукашенко предпочтительней Порошенко. Но остается вопрос, почему он решил публично озвучить эти свои предпочтения. Чего раньше не делал и чего другие не делают.
Одно из объяснений — это такой троллинг россиян. Которым в определенном смысле был вообще весь многочасовой спич Лукашенко. Он также сказал, что «оголтелая» российская пропаганда против Порошенко может привести к результату, противоположному желаемому Кремлем.
И прогноз выборов — это продолжение этой шпильки: а я думаю, что у Порошенко не только поднимется рейтинг, он просто выиграет выборы. Вы, россияне, дураки, а я умный. Это касается и украинских выборов, и отношений России с Беларусью тоже.
Еще один момент, мотив. Многолетние социологические исследования в Украине показывают, что Александр Лукашенко там — самый популярный иностранный политик.
Об этом свидетельствуют и недавний опрос, и серия предыдущих. Похоже, что это не случайность, а некая устойчивая характеристика украинского общества. При этом ни один народ, особенно такой свободолюбивый, как украинский, не любит, когда ему указывают из-за границы, какой выбор ему стоит сделать.
Так Лукашенко формально и не указывал. Высказал прогноз. А фавориты там идут голова к голове. «Всего лишь прогноз» самого популярного в стране иностранного политика может и качнуть немножко чашу весов в пользу Порошенко.
Можно предполагать, что в случае победы Порошенко не забудет и отблагодарит соседа за такую помощь.
Ну, а если не Порошенко? А тогда вторая линия, которая прозвучала в заявлениях Лукашенко насчет украинских выборов. Он сравнил Владимира Зеленского, его выдвижение с собственной президентской кампанией 1994 года:
«Такая реакция вашего общества. Похоже на нашу предвыборную кампанию в середине 1990-х. Даже я не мог подумать, что меня изберут президентом. А вот взяли и избрали. Так ситуация сложилась. Люди плохо реагировали на то, что происходило. Бандитизм, стрельба, воровство, коррупция».
Сравнение кампании кандидата в другой стране с собственной победоносной кампанией — это ведь тоже косвенно, но прогноз. И интересна структура прогноза. «Я не мог подумать, что меня изберут, а вот взяли и избрали». Так Лукашенко и сейчас думает, что изберут Порошенко. А «возьмут и изберут» другого. Так бывает, в 1994-м так и было.
Ну и занятный контекст кампаний в описании Лукашенко — «бандитизм, стрельба, воровство, коррупция». Это он про Украину 2019 года? И он прочит стране, где это происходит, президента, который руководил ей последние 5 лет? А его ли?
Так что если президентом Украины станет Владимир Зеленский, то и у него будет основание по крайней мере не обижаться на белорусского коллегу, а то и поблагодарить его за откровения 1 марта 2019 года: Зеленский может победить наперекор всем прогнозам так же, как я — в 1994-м. Возможно, тогда многие скажут, как точен был Лукашенко в своем прогнозе. Впрочем, как и в случае победы Порошенко.
А вот с президентом Юлией Тимошенко эти прогнозы активом не будут точно. Но тогда, как я уже отмечал, столкновение, драка двух очень похожих людей и политиков представляются неизбежными. И поводом больше, поводом меньше — не имеет значения.
Подводя итоги, стоит порадоваться за то, что этот вопрос будет решать все же украинский народ. И в том смысле, что белорусский народ лишен возможности решать подобные вопросы и уже давно, и в том, что коллективная мудрость народа все же выше, умнее комбинаций иностранных правителей, пусть в этом народе и популярных.
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"Новым президентом будет Порошенко", — сказал Александр Лукашенко во время "Большого разговора". Это заявление было едва ли не самым сенсационным из сказанного...
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