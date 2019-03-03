







Подобное заявление было, кроме всего прочего, и некоторым нарушением этикета межгосударственных отношений на постсоветском пространстве.





Да, в 2016 году Лукашенко так же cпрогнозировал, что президентом США станет Дональд Трамп. Но где Америка, а где Беларусь? А Украина рядом, и отношения с ней куда более тесные и разнообразные.





Именно в силу этой близости и тесноты подобное предсказание звучит не просто как скромное личное суждение, а как пожелание: «президентом Украины будет Порошенко» читается как «я хочу, чтобы он оставался президентом».





Почему желание именно таково? Ведь политика теперешнего (а возможно, и будущего) лидера Украины во многом, если не во всем, противоположная политике лидера Беларуси. Буквально каждый тезис, который озвучил Лукашенко во время «Большого разговора» — это ровно обратное тому, что делает и собирается делать Порошенко.









«Россия — брат» — «Россия — враг, оккупант», «Запад — угроза» — «Запад — союзник и образец», «советские памятники не трогать» — «чтобы советских памятников и духу не было», «по-белорусски учатся достаточно, не надо открывать специальный университет» — «высшее образование — только по-украински».





И так по всему спектру. В отношении многих из этих вещей в Украине имеется консенсус, но в любом случае среди фаворитов тамошней гонки именно Порошенко представляет соответствующие позиции, противоположные позициям Лукашенко, наиболее ярко и резко. И делал это на протяжении всего срока своего правления.





Так почему же Лукашенко на украинских выборах отдает предпочтение своему политическому и идеологическому антиподу?





Во-первых, в силу своего консерватизма. И не столько как политической, сколько как жизненной философии. Как говаривал Скарына, "старыны ня рушыць, навіны ня ўводзіць".





Кто такой Порошенко, глава Беларуси прекрасно знает. У них, судя по всему, сложились неплохие и личные отношения, сложилась достаточно стабильная система взаимоотношений и в экономике, и в политике.





А Владимир Зеленский для Лукашенко и как политик, и как человек — совершенный «кот в мешке».





Юлия Тимошенко — в меньшей степени «кошка в мешке», есть опыт взаимодействия, более или менее известно, кто она. Но именно эти знания и порождают неопределенность. Ее недаром называли «единственным мужиком в украинской политике». Так что если она станет президентом, между Минском и Киевом, по крайней мере на первых порах, довольно сильно заискрит, хотя бы только в силу того, что столкнутся два похожих характера.





Что сложившуюся систему двусторонних отношений если кардинально и не изменит, то по крайней мере сильно тряхнет.





Но есть и вторая, возможно, более важная причина — геополитическая. Почему Лукашенко отдает предпочтение в Украине своему политическому и идеологическому антиподу? Именно потому, что он антипод. Чем дальше Киев от России и ближе к Западу, тем удобнее Лукашенко.





Из всех президентов Украины самые лучшие отношения у Лукашенко были с лидером Оранжевой революции Виктором Ющенко. А едва ли не самые плохие — с пророссийским Виктором Януковичем.





«„Вшивости“ хватает у нынешнего руководства Украины», — это Лукашенко сказал в свое время именно о Януковиче. А о Ющенко многократно звучали исключительно дифирамбы, в том числе и после его ухода из власти.





И в отношении лидера другой «цветной» революции — Михаила Саакашвили — белорусский лидер не жалеет теплых слов. Последняя порция похвал в адрес грузинского «короля Лира» прозвучала как раз во время «Большого разговора»:





«Он в Евросоюзе, в Америке в силу своего характера всех переубеждал: вы не знаете Беларусь, не знаете президента Беларуси, зачем вы на них давите, катите и так далее и тому подобное».





Так то же относится и к Порошенко. И не только в смысле прямого лоббирования нынешним украинским лидером интересов его белорусского коллеги. Минск как площадка переговоров по Украине — это прямая заслуга и Петра Порошенко в том числе. От него зависело, что станет этой площадкой и будет ей оставаться — Астана, какая-нибудь Женева или Минск.





А это дорогого стоит. Минск свою роль миротворца или хотя бы поставщика добрых услуг продает Западу с неслабеющим энтузиазмом. А кому за это спасибо? Не Тимошенко и не Зеленскому.





Но есть и более структурная особенность ситуации. Чем хуже отношения Киева и Москвы, тем привлекательнее для Москвы Минск как единственный верный союзник. Ну, допустим, для нее и не настолько верный, насколько Москве хотелось бы. Но на фоне, в сравнении с жесткой конфронтацией с Киевом, некоторое лукавство белорусского союзничества скрадывается.





Будь Украина (стань Украина) хоть на четверть, хоть на осьмушку союзником, тогда можно подумать о распределении симпатий (в том числе и в денежном выражении) между Киевом и Минском. А так проблемы нет: Киев — враг, а Минск — союзник, едва ли не единственный. Уж какой есть, чем богаты — тем и рады.





И работает этот геополитический механизм безупречно и уже довольно долго.









Впрочем, это все ответы на вопрос, почему для Лукашенко предпочтительней Порошенко. Но остается вопрос, почему он решил публично озвучить эти свои предпочтения. Чего раньше не делал и чего другие не делают.





Одно из объяснений — это такой троллинг россиян. Которым в определенном смысле был вообще весь многочасовой спич Лукашенко. Он также сказал, что «оголтелая» российская пропаганда против Порошенко может привести к результату, противоположному желаемому Кремлем.





И прогноз выборов — это продолжение этой шпильки: а я думаю, что у Порошенко не только поднимется рейтинг, он просто выиграет выборы. Вы, россияне, дураки, а я умный. Это касается и украинских выборов, и отношений России с Беларусью тоже.





Еще один момент, мотив. Многолетние социологические исследования в Украине показывают, что Александр Лукашенко там — самый популярный иностранный политик.





Об этом свидетельствуют и недавний опрос, и серия предыдущих. Похоже, что это не случайность, а некая устойчивая характеристика украинского общества. При этом ни один народ, особенно такой свободолюбивый, как украинский, не любит, когда ему указывают из-за границы, какой выбор ему стоит сделать.





Так Лукашенко формально и не указывал. Высказал прогноз. А фавориты там идут голова к голове. «Всего лишь прогноз» самого популярного в стране иностранного политика может и качнуть немножко чашу весов в пользу Порошенко.





Можно предполагать, что в случае победы Порошенко не забудет и отблагодарит соседа за такую помощь.





Ну, а если не Порошенко? А тогда вторая линия, которая прозвучала в заявлениях Лукашенко насчет украинских выборов. Он сравнил Владимира Зеленского, его выдвижение с собственной президентской кампанией 1994 года:





«Такая реакция вашего общества. Похоже на нашу предвыборную кампанию в середине 1990-х. Даже я не мог подумать, что меня изберут президентом. А вот взяли и избрали. Так ситуация сложилась. Люди плохо реагировали на то, что происходило. Бандитизм, стрельба, воровство, коррупция».





Сравнение кампании кандидата в другой стране с собственной победоносной кампанией — это ведь тоже косвенно, но прогноз. И интересна структура прогноза. «Я не мог подумать, что меня изберут, а вот взяли и избрали». Так Лукашенко и сейчас думает, что изберут Порошенко. А «возьмут и изберут» другого. Так бывает, в 1994-м так и было.





Ну и занятный контекст кампаний в описании Лукашенко — «бандитизм, стрельба, воровство, коррупция». Это он про Украину 2019 года? И он прочит стране, где это происходит, президента, который руководил ей последние 5 лет? А его ли?









Так что если президентом Украины станет Владимир Зеленский, то и у него будет основание по крайней мере не обижаться на белорусского коллегу, а то и поблагодарить его за откровения 1 марта 2019 года: Зеленский может победить наперекор всем прогнозам так же, как я — в 1994-м. Возможно, тогда многие скажут, как точен был Лукашенко в своем прогнозе. Впрочем, как и в случае победы Порошенко.





А вот с президентом Юлией Тимошенко эти прогнозы активом не будут точно. Но тогда, как я уже отмечал, столкновение, драка двух очень похожих людей и политиков представляются неизбежными. И поводом больше, поводом меньше — не имеет значения.





Подводя итоги, стоит порадоваться за то, что этот вопрос будет решать все же украинский народ. И в том смысле, что белорусский народ лишен возможности решать подобные вопросы и уже давно, и в том, что коллективная мудрость народа все же выше, умнее комбинаций иностранных правителей, пусть в этом народе и популярных.