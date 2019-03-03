Прибыль иностранных банков в Беларуси в 2018 году сократилась на 9,9%

По данным Национального банка РБ, в 2018 году увеличилась прибыль не только государственных, но и частных банков, причем, весьма существенно: на 55,3% — до 88,1 млн. рублей.





При этом активы частных банков, которых в Беларуси насчитывается всего 5, в прошлом году увеличились на 12% и достигли 2,12 млрд. рублей. Иностранные банки, а их у нас 14, нарастили активы на 11,7% — до 23,5 млрд. рублей. А 5 государственных банков увеличили активы на 9,2% — до 45,7 млрд. рублей. Но это без учета Банка развития, который значительно увеличил свои активы.





В результате такой динамики прибыли и активов, частные банки оказались в лидерах по эффективности. Рентабельность их активов в 2018 году после выплаты налогов выросла до 4,57%, тогда как у иностранных банков она снизилась до 2,55%, а у госбанков поднялась до 1,1%.





Примерно такая же картина наблюдается по рентабельности капитала, которая после выплаты налогов составила у частных банков 24,93%, увеличившись на 6,74 процентных пунктов.





У иностранных банков она снизилась на 4,34 процентных пунктов — до 16,92%. А государственные банки подняли данный параметр на 3,59 пунктов — до 7,53%.









Таким образом, у всех групп банков рентабельность превысила темпы инфляции, а у частных и иностранных банков она оказалась выше и темпов роста курса доллара. При этом рентабельность частных банков оказалась выше, чем у иностранных.





Частные банки в прошлом году оказались самыми щедрыми по отношению к персоналу: отношение расходов на персонал к валовому доходу у них оказалось самым высоким и составило 9,97%. У иностранных банков данный параметр достиг 6,98%, а у государственных банков — 8,22%.





Однако самими эффективными с точки зрения эффективности деятельности сотрудников остались иностранные банки, у которых отношение прибыли к расходам на персонал достигло 122,49%, тогда как у частных банков оно составило 118,53%.





Однако у частных банков данный параметр в 2018 году вырос на 33,7 процентных пунктов по сравнению с 2017 годом, тогда как у иностранных он сократился на 20,08 процентных пунктов. У государственных банков данное отношение увеличилось примерно в 2 раза и достигло 68,87%.