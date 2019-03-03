Суды и самоубийства: как и кого высылают из Беларуси за распитие алкоголя и нарушение ПДД

Один мужчина покончил с собой 18 декабря 2018 года в Лоеве, второй – 15 января 2019-го в Буда-Кошелеве. У них не было белорусского гражданства, но каждый прожил в стране больше десяти лет.





Такую меру – высылку из страны – белорусский закон предусматривает за периодические административные правонарушения. Эти двое не были злостными хулиганами, у одного из них осталось шестеро детей. Сейчас в Беларуси идет рассмотрение сразу нескольких дел о выдворении граждан других стран по аналогичным причинам.





"А КУДА Я ПОЕДУ? В НИКУДА ЕХАТЬ?"





Сергей Борисов родился в Беларуси. Потом его родители уехали работать на Север, тогда еще советский, а позже российский. Так и получилось, что у Сергея гражданство России, а у родителей – белорусское. Семья вернулась в Беларусь 17 лет назад.





В городском поселке Лоев Сергей работал на кирпичном заводе. Когда попал под сокращение, долго не мог найти работу – в белорусской провинции это большая проблема.





Срок действия вида на жительство у Борисова истекал в конце 2019 года. В 2018 году он получил штрафы за два административных правонарушения: появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкую кражу. Штрафы оплатил.





Однако Лоевский РОВД учел нарушения мужчины за предыдущие 10 лет (еще пять, в основном появление в общественном месте в нетрезвом виде) и постановил выслать его из Беларуси "в интересах общественного порядка".





У Сергея в Лоеве была собственная квартира, здесь живут его мать и брат-инвалид – а наличие жилья и родных говорит о социализации человека в белорусском обществе и по сути исключает высылку. Но на решение милиции это не повлияло. Борисов должен был покинуть страну до 28 декабря за свой счет сроком на четыре года. Но на решение милиции это не повлияло.









Мать Сергея Людмила Васильевна говорит, что сын собирался получать белорусский паспорт, но не успел. Она вспоминает, как инспектор Лоевского РОВД Контузорова сказала ей: "Меня премии лишили из-за вашего сына, так как я его до сих пор еще не выслала".





Борисовы собирались обжаловать решение милиционеров. Постановление им выдали не сразу, пришлось требовать. Вначале даже не знали, "за что и как", рассказывает Людмила Васильевна.





"Это было во вторник, – вспоминает она день накануне самоубийства сына. – Он все бегал, отксеривал бумаги. В среду мы собирались к нотариусу". Борисовы хотели поехать в Гомель – подать жалобу в Управление внутренних дел.





Утром 18 декабря Людмила Васильевна позвонила сыну: "Я ему говорю: Сережа, выходи, к 10-ти пойдем к нотариусу. Он мне только сказал: "Это выброшенные деньги на ветер". Это были его последние слова".





Не дождавшись Сергея, мать со старшим сыном открыли его квартиру и обнаружили Борисова мертвым возле ванны. Позже нашли несколько записок. В них он просил прощения у матери и крестной, "что не оправдал надежды". И писал, что протестует против высылок. Ему было 35 лет.









"Я впал в психоз и депрессию. Я опустил руки. Я не могу смотреть на это все сквозь слезы". Записки, которые оставил Борисов. Фото Svaboda.org





"Наверное, что-то накрутил себе в головочку. Конечно, как она (инспектор – НВ) сказала: "Будешь жить под мостом". Сережа говорит: "А куда я поеду? В никуда ехать?" Как и в записках написал", – плачет Людмила Васильевна.





После огласки этой истории Следственный комитет Беларуси возобновил доследственную проверку. Мать Сергея Борисова узнала об этом от журналистов: ей никто ничего не сообщал. Перед публикацией этого материала она позвонила следователю, и тот сказал, что проверка прекращена.





"БУМАГИ СТО РУБЛЕЙ СТОИЛИ, НЕГДЕ БЫЛО ТАКИЕ ДЕНЬГИ ВЗЯТЬ"





Виталию Кузьменкову из Буда-Кошелевского района грозила высылка на десять лет . Он пришел нетрезвым на работу, а до этого был задержан без светоотражателя (в Беларуси это административное правонарушение: пешеходов штрафуют, если в сумерки или темное время суток они идут без световозвращающих элементов на одежде или сумке). (в Беларуси это административное правонарушение: пешеходов штрафуют, если в сумерки или темное время суток они идут без световозвращающих элементов на одежде или сумке).





Кузьменков родился в России, но последние 14 лет жил в Беларуси. Завел семью, работал на мясокомбинате. За появление на работе в нетрезвом виде его уволили. Затем милиция забрала вид на жительство и пригрозила высылкой: в течение пяти дней он обязан был сделать разрешение на временное проживание.





"Те бумаги больше ста рублей стоили (около $50 — НВ). Негде было такие деньги взять, — рассказала жена Виталия белорусской службе Радио Свобода. — Набрал себе в голову и все".





15 января 2019 года Виталий Кузьменков добровольно ушел из жизни, написав жене записку. Шесть маленьких дочерей остались сиротами.





31 декабря 2018 года покончил с собой 68-летний житель Гомельской области Николай Демиденко . Об этом писала белорусская служба Радио Свобода. Демиденко родился в Беларуси и последние 12 лет жил в этой стране, но паспорт у него был еще советский. Он никак не мог собрать документы на гражданство. Злоупотреблял алкоголем, за что и привлекался. Предположительно, по этой же причине. Об этом писала белорусская служба Радио Свобода. Демиденко родился в Беларуси и последние 12 лет жил в этой стране, но паспорт у него был еще советский. Он никак не мог собрать документы на гражданство. Злоупотреблял алкоголем, за что и привлекался.





О самоубийствах Демиденко, Кузьменкова и Борисова стало известно, когда суд рассматривал еще одно аналогичное дело — о высылке гражданина Украины Сергея Проценко.





В отличие от загнанных в угол, не знавших, к кому обратиться, мужчин, Проценко попросил о помощи правозащитников и адвокатов. Широкая огласка трагедий в Гомельской области помогла: украинцу удалось отсудить свое право остаться в Беларуси.





"ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО РАССЧИТЫВАТЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ"





Сергею Проценко 40 лет, более десяти из них он живет в Беларуси. Тут у него жена-белоруска и трое маленьких детей — двух, четырех и девяти лет. А также работа (Сергей трудоустроен официально) и кредиты, которые он выплачивает.





За десять лет у Проценко накопилось несколько правонарушений, связанных с несоблюдением правил дорожного движения: ездил непристегнутым, ходил без светоотражателя, ездил по украинскому водительскому удостоверению. Дважды — в 2016 и 2018 году — его задерживали в состоянии алкогольного опьянения на улице. Последний случай и стал поводом для высылки из страны на три года.





Украинец пожаловался в местный РОВД, но результата не было, и тогда он обратился в правозащитный центр "Весна" и в независимый профсоюз РЭП. 7 февраля Гомельский областной суд отменил постановление о высылке.





Правозащитник, член совета независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак уверен, что шанс оставить Проценко в Беларуси был и без случившихся трагедий. Но как только эти истории стали публичными, оказалось сложно спустить еще одно аналогичное дело на тормозах.





Стрижак представлял украинца в суде как общественный защитник.









"Когда на суде я аргументировал свою позицию насчет Проценко, я говорил, что если будет решение про высылку, то оно затронет сразу пятерых человек: самого Сергея Проценко, трех его детей и жену. Жена сейчас в отпуске по уходу за ребенком, и у нее нет никаких других доходов, кроме пособия на ребенка. Если бы Сергея выслали, то его семья сразу же попала бы в социально опасное положение", — рассказывает Стрижак.





Он рассуждает: государство должно рассчитывать свое вмешательство в жизнь людей, потому что эффект может быть непредсказуемым. Как в случае с Виталием Кузьменковым, после смерти которого остались сиротами шестеро маленьких детей.





"Меня больше всего потрясло, что он говорил своей жене: "Если меня вышлют, мои дети останутся без ничего. А если я повешусь, то им будут выплачивать пособие по утрате кормильца". То, что человек настолько планировал это все, — это просто ужасно в современной Беларуси, когда у человека просто не остается другого выхода".





"ВЫШЛЕМ ЛЮБОГО ДАЖЕ ЗА ТАЛОНЧИК"





Пресс-секретаря оппозиционной "Объединенной гражданской партии" (ОГП) Беларуси Анну Красулину в ноябре 2018 года тоже хотели выслать из страны "в интересах общественного порядка". Основанием для такой меры стали три административных правонарушения, которые ей вменяли в период с 2016 по 2018 год:





- участие в разрешенном пикете по сбору подписей во время парламентских выборов в 2016 году;

- "несанкционированное мероприятие" — Красулина встречала из СИЗО задержанных после акции оппозиции "День воли" в марте 2017 года;

- безбилетный проезд в общественном транспорте в 2018 году.





На ее стороне выступили медиа, правозащитники, политики, общественные деятели, неправительственные организации . Штрафы она оплатила сразу же, но это не помогло. Анна уверена, что ее бы и выслали, "если бы не поднялся такой шум".





"Моя высылка была запугиванием. Чтобы, во-первых, не подавали в Комитет по правам человека (наказание за несанкционированные массовые мероприятия она обжаловала в Комитете по правам человека ООН — НВ). И во-вторых, чтобы ослабить Объединенную гражданскую партию, потому что я ее пресс-секретарь, — считает Красулина. — Это был такой посыл обществу, что мы вышлем даже за талончик любого, что здесь никто не может быть свободен".





Анна Красулина переехала в Беларусь в 2002 году. Ее муж и дети имеют белорусское гражданство, она перевезла в Беларусь родителей. Срок действия вида на жительство у Красулиной официально истекает 30 января 2019 года.





По словам активистки, все эти годы она не получала белорусское гражданство по конкретной причине: проходила сложное лечение в Москве, и возможность сделать там операцию у нее была только как у гражданки России.





Сейчас Красулина собирается получить белорусское гражданство. 23 марта истекает срок давности с момента ее последнего правонарушения.





Отвечая на вопрос, почему люди живут в стране годами и не получают белорусский паспорт, Анна подчеркивает, что эта процедура долгая, в несколько месяцев, и стоит денег.





Но обращает внимание на другой аспект: те, кто родился в СССР и в свое время оказался на территории Беларуси с советским паспортом, считают себя гражданами этой страны, а не иностранцами.





"Это совершенно точно моя страна. У меня дети белорусы, они выступали за Беларусь на международных олимпиадах, побеждали, они отстаивают честь Беларуси. Поэтому Беларусь — это моя страна. Для меня Россия как таковая не существует", — говорит сама Красулина.





По ее мнению, у тех, кто родом из Советского союза, нет понимания, что они приехали в другую страну. "Моя страна" плавно перетекла из СССР в Беларусь, и такое отношение привело их в ловушку.





"ВЫ СМОТРИТЕ, ОН ЖЕ РЕЦИДИВИСТ". КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ ВЫСЫЛКА





Высылку как наказание предусматривает закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь".





Человека могут выслать из страны в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан, а также после освобождения из арестного дома, если он не может быть подвергнут процедуре депортации.









Правозащитники и адвокаты выделяют сразу несколько проблем с применением закона.





Во-первых, несоразмерность совершенных правонарушений и наказания, которое несут высылаемые. "Мы считаем подобные действия со стороны государства недопустимыми и непропорциональными, прямо противоречащими 11 статье Конституции Республики Беларусь", – говорит правозащитник и юрист Леонид Судаленко.





В статье 11-й идет речь о том, что иностранные граждане исполняют те же обязанности и пользуются теми же правами, что и граждане.





Еще одна проблема с законом о высылке состоит как раз в том, что по белорусским законам административные правонарушения аннулируются, если человек на протяжении года больше не нарушал закон — но вот для иностранцев этот принцип не работает.





"Получается, что наша служба миграции считает абсолютно все случаи административных правонарушений (даже такие, как неправильная парковка), потом все это суммирует и говорит: "Вы смотрите, он же рецидивист", — говорит правозащитник Андрей Стрижак.





И, наконец, третья особенность закона: решения о высылке принимают в Управлении внутренних дел, а не по суду, как это происходит, например, в России.





"Если человек живет здесь на постоянной основе и у него нигде больше ничего нет, как чаще всего происходит, то это вообще не высылка — это выкидывание человека в никуда", — считает пресс-секретарь партии ОГП Анна Красулина.





По словам Красулиной, в личной беседе глава консульского отдела посольства России в Беларуси рассказал ей, что за 2018 год из страны выслали 560 россиян. Из них 130 человек — за нахождение за рулем в нетрезвом виде, остальных — "за более серьезные нарушения".





Юрист Леонид Судаленко говорит, что недавно к нему за помощью обратились четыре семьи из Гомельского региона, в отношении которых готовится высылка из страны.





В райцентрах Рогачев, Лоев, Хойники, а также в Гомеле в ближайшее время состоятся заседания комиссий по гражданству и миграции, где могут быть приняты решения о высылке в Россию мужчин, появившихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения либо нарушивших правила дорожного движения.





Официальная статистика по высылке не публикуется. В последний раз глава департамента гражданства и миграции рассказывал о количестве выдворенных в 2014 году: по его словам, в год из Беларуси высылали около двух тысяч иностранцев.