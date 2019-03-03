Для стран третьего мира. Что за стадион подарит нам Китай и что попросит взамен?

В ближайшем будущем (если, конечно, не случится как с «Динамо») Минск обзаведется еще несколькими крупными спортивными объектами – Национальным футбольным стадионом и бассейном международного стандарта.





Арену, которая станет домом для национальной сборной, построят рядом с «Трактором» на улице Ванеева. Вмещать стадион будет 33 тысячи зрителей. Подготовка площадки под объект уже началась – коммунальные службы занимаются пересадкой мешающих деревьев из парковой зоны. Основные работы планируют начать в середине этого года.





Территорию на улице Кальварийской, где расположится бассейн, тоже уже готовят к застройке. Сооружение будет олимпийского класса с несколькими чашами длиной 150-метров.





С масштабной стройкой Беларуси поможет Китай, который готов выделить около 180 миллионов долларов на два объекта. Белорусские чиновники уже хвастаются проектом, подчеркивая, что он станет подарком от китайских партнеров.





«Принято решение во время переговоров Лукашенко и председателя КНР о том, что китайская сторона построит Национальный стадион в дар нашей республике», – говорил первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян.





Действительно, важную роль в заключении договора сыграл Александр Лукашенко. Во время большого разговора со СМИ он подтвердил договоренность с китайскими властями и подчеркнул свою роль в том, что страна получит стадион и бассейн бесплатно, да еще и с китайским колоритом.





«Я попросил, чтобы спортивные объекты были с китайским колоритом – стадион, бассейн, идет проработка этих вопросов. Китайцы делают проект, чтобы под ключ, я просил именно так, как подарок белорусскому народу», – отметил Лукашенко.





Китай согласился сделать приятное белорусам. Единственное условие – соглашение должно быть ратифицировано парламентами, то есть должно обрести силу закона. Но, кажется в этой истории не все так просто.









Китай такой щедрый только по отношению к Беларуси?





Нет. Аналогичный дар, который Лукашенко выбил у азиатских товарищей, уже получили десятки стран в Африке, Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне. В Китае разработана целая программа по строительству и реконструкции стадионов за границей, которая является частью культурной дипломатии страны.





С конца 60-х в странах третьего мира с участием КНР появилось больше сотни спортивных объектов. Большинство из них построили в Африке, где практически не осталось государств без китайского подарка. Финальные части Кубка африканских наций Габон, Экваториальная Гвинея, Ангола и Гана смогли провести только благодаря сотрудничеству с Китаем, который вложился в арены.





Зачем это Китаю?





Стадионная политика позволяет КНР обрести новых союзников, укрепить отношения со старыми и реализовать некоторые экономические цели. Бесплатные спортивные объекты, как правило, сопровождаются политическими и экономическими договорами между правительствами.





Индустриальный Китай, чья экономика требует огромного количества сырья, не случайно застроил стадионами почти всю Африку, богатую полезными ископаемыми.





Несколько примеров. После постройки четырех объектов в Анголе на сумму около 500 миллионов долларов Китай стал крупнейшим импортером сырой нефти в мире из этой страны.





14 процентов экспорта Габона, который получил три арены, идет азиатским партнерам, в том числе нефть и марганец.





За Национальный стадион стоимостью 100 миллионов Коста-Рике пришлось разорвать многолетнее сотрудничество с Тайванем и подписать с Китаем договор о свободной торговле и сделать его вторым главным торговым партнером.





Непризнание Тайваня – еще одно частое требование Китая в обмен на помощь в возведении спортивных объектов.





КНР 50 лет не признает и пытается присоединить островное государство, которое плотно сотрудничает с США и признано только 20 государствами. Поэтому китайские власти усиленно работают над лишением Тайваня экономических союзников, разными способами привлекая новых сторонников в конфликте.









Строят китайцы с колоритом?





Возводят китайцы самые разные сооружения: от стадионов на несколько тысяч мест до 60-тысячных громадин. Суммы, которые КНР обычно выделяет на строительство, разнятся в зависимости от проектов. 180 млн, которые получит Беларусь, – один из самых жирных чеков.





В Африке стадионы с большей вместимостью, чем планируемая белорусская арена, обходились КНР дешевле. Габону китайцы построили 40-тысячник в Ангондже за 60 миллионов, Замбии Национальный стадион за 65 млн, Малави за 70 млн, а Мозамбику за 80 млн.





Как правило, для строительства Китай использует свои материалы и привозит своих рабочих. Условия труда на стройках нередко вызывают вопросы.





Голландский историк Фрэнк Дикоттер, специализирующийся на Китае, в своей книге цитирует одного из китайских рабочих, который строил стадион в Габоне: «Нас кормили гнилым рисом. Мы работали по 14 часов, а может и больше. Мы не получали зарплату, прописанную в наших контрактах. Босс нам сказал, что мы рабы. Так мы себя и чувствовали».





На выходе объекты получаются не всегда качественными. В 2013-м, спустя два года после сдачи Национального стадиона в Коста-Рике, местная пресса обратила внимание на портящиеся беговые дорожки. Эксперты подтвердили, что элементы арены нужно заменить.





Китайские бесплатные стадионы в основной массе не отличаются эксклюзивным дизайном и скорее напоминают шаблонные постройки. «Бездушные плоские корпуса», – такую характеристику стадионам часто дают очевидцы. Конечно, вкусы у всех свои, но некоторые арены очень похожи. Возможно, и в Минске появится еще один близнец.

#1#

Может быть, это и есть китайский колорит?