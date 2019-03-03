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Фактом гибели девушки, выпавшей из окна, занимается гродненский межрайонный отдел следственного комитета
04.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
Напомним, что
– Обстоятельства смерти 16-летней жительницы Гродно устанавливаются гродненским межрайонным отделом следственного комитета. Для определения причины смерти назначено производство судебно-медицинской экспертизы. Проводится комплекс всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств произошедшего, – сообщил официальный представитель
Как сказал главный врач Гродненской областной станции скорой медицинской помощи Александр Байгин, когда приехала «скорая» девушка находилась в так называемом агональном состоянии.
– Прослеживались отдельные вдохи, но сердце уже не работало. Девушка упала с 8 этажа и получила множественные переломы всего тела. В связи с травмами несовместимыми с жизнью реанимационные мероприятия не дали результатов, – рассказал Александр Байгин.
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Фактом гибели девушки, выпавшей из окна, занимается гродненский межрайонный отдел следственного комитета
Напомним, что в ночь с субботы на воскресение из окна 8 этажа общежития одного из учреждений образования Гродно выпала девушка. В УСК по Гродненской области...
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