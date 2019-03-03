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«Яндекс.Такси» и Uber усилили страхование пассажиров. Максимальная сумма компенсации – €10 тысяч

04.03.2019 12:57 — Разное | KYKY  
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В СМИ появилась информация, что «Яндекс.Такси» и Uber стали более основательно заботиться о своих клиентах. Они запустили программы страхования жизни и здоровья не только пассажиров, но и водителей, пишет CityDog. Максимальная компенсация составляет 10 тысяч евро.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в результате страшного ДТП в 2017 году умер пользователь Uber. Компания тогда выразила свои соболезнования семье погибшего, сказав, что окажет максимальное содействие органам в расследовании происшествия.

Нововведение, оказывается, функционирует еще с 1 марта. Страховка охватывает все поездки в Беларуси, которые совершаются при помощи приложений «Яндекс.Такси» и Uber BY. Отметим, что эти сервисы доступны в следующих городах: Минск, Гомель, Витебск, Могилев, Речица, Бобруйск, Гродно, Жодино, Брест, Борисов, Лида, Барановичи, Молодечно.

Теперь каждый участник поездки – и водитель, и пассажир, – в пути застрахован на 10 тысяч евро. Если произойдет ДТП, необходимо обратиться в службу поддержки через приложение, благодаря которому был сделан заказ. Но мы, безусловно, надеемся, что до этого дело никогда не дойдет.

На стоимость услуг это, кстати, никак не влияет.  «Яндекс.Такси» и Uber берут на себя все платежи страховщикам. 

Читайте по теме: «Он завершил поездку до аварии». В аварии на МКАД погиб пассажир Uber

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В СМИ появилась информация, что «Яндекс.Такси» и Uber стали более основательно заботиться о своих клиентах. Они запустили программы страхования жизни и здоровья не...
 
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