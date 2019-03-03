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Главреда TUT.by Марину Золотову признали виновной, но обошлось штрафом

04.03.2019 12:36 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 4 марта, суд Заводского района Минска огласил приговор Марине Золотовой: суд признал главреда TUT.by виновной в бездействии должностного лица. Штраф – 7650  тысячи рублей (триста базовых велечин). 

Подписка о невыезде остается в силе до вступления приговора в законную силу. Судья Александр Петраш также постановил взыскать с Золотовой 6 тысяч рублей в пользу БелТА за услуги адвокатов. По решению суда журналистам TUT.by будут возвращены изъятые телефоны и диски. 

Как начиналось дело «БелТА» 

Эпопея под названием «дело БелТА» началась в начале августа 2018 года, когда в нескольких редакциях независимых СМИ, а также у журналистов и редакторов прошли обыски. После внимательной работы внутренних органов главный редактор TUT.by Марина Золотова, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и еще больше пяти журналистов провели несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. Последней из изолятора вышла именно Марина Золотова. Тогда же в СК заявили, что против журналистов возбуждено уголовное дело по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда». Говоря простым языком, журналистов и редакторов подозревали в несанкционированном доступе к платной подписке БелТА. 

Как проходил суд по «делу БелТА» 

Главный редактор TUT.by Марина Золотова осталась единственной подозреваемой по «делу БелТА» – с остальных обвинения сняли. Марину, которая точно не пользовалась подпиской сама, обвиняли в бездействии. Якобы, она знала, что ее журналисты пользуются платной версией подписки БелТА бесплатно, и ничего с этим не сделала. Именно поэтому она была единственным человеком, которого по этому делу судили. Потерпевшая сторона даже подсчитала сумму ущерба от «утраты информации уникального значения» – 52 320 рублей. Кстати, ущерб был полностью погашен. По словам свидетеля, ведущего редактора TUT.by Ульяны Бобоед, каждая прочитанная заметка (а всего их было 19) по платной подписке БЕЛТА обошлась ей в 451 рубль.

Суд над Золотовой еще раз доказал, что Беларусь – страна приятного удивления. В первый же день выяснилось, что: 

•    Пароли доступа к платной подписке БелТА пользователи могли передавать кому угодно (это сказали сами люди из БелТА).
•    Логины и пароли для платной версии подписки на БелТА создавались вручную. 
•    Пароли от платной версии агентство отправляло своим подписчикам по факсу.

К слову, узнав о последнем пункте, редакция KYKY решила составить гайд по работе с факсом. И для наглядности текстового урока отправила сообщение редакции БелТА.

Процесс длился чуть меньше месяца, за это время суд изучил 58 томов уголовного дела. В суде зачитывалась личная переписка журналистов TUT.by в Telegram, были высказаны удивления, почему сотрудники портала не обязаны согласовывать с Золотовой даты своего отпуска и как вообще портал сохраняет высокие рейтинги. На заседаниях журналисты, проходившие свидетелями по делу, заявляли, что при даче показаний на Окрестино на них оказывали давление. Были и неожиданные моменты: например, в середине процесса издательский дом «СБ» отозвал иск к главному редактору TUT.by.

На протяжении всего процесса Марина Золотова категорически не признавала свою вину. Говорила, что раскаивается лишь в том, что недооценила масштаб проблемы и не приняла более решительных мер. На последнем заседании прокурор попросила признать Золотову виновной и назначить ей штраф – 1000 базовых величин (более 25 тысяч рублей или примерно 10 тысяч евро). А адвокат БелТа добавил, что требует оштрафовать Золотову еще на шесть тысяч – во столько обошлись защитники «БелТА». Аргументировал свое требование он так: «Даже в божьей заповеди написано, что красть нельзя». 

В своем последнем слове Марина сказала: «Является ли моя вина более серьезной, чем тех лиц, которые сделали эту ситуацию возможной? Почему я должна нести ответственность за действия, о которых не знала? Процесс показал, насколько небрежно БелТА относилась к сохранности информации». 

Итог самого громкого дела, в котором судили беларуского журналиста, вы уже знаете. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 4 марта, суд Заводского района Минска огласил приговор Марине Золотовой: суд признал главреда TUT.by виновной в бездействии должностного лица. Штраф –...
 
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