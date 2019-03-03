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В Кобрине на пешеходном переходе легковушка сбила девушку

04.03.2019 13:05 — Разное | Аргументы и факты  
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В Кобрине на пешеходном переходе легковушка сбила девушку
ГАИ Брестской области

Авария произошла 3 марта в 22:15. 

Водитель за рулем авто «Фольксваген-Джетта» ехал по улице Интернациональной в направлении Дружбы. Перед перекрестком с ул. Гайдара он наехал на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, рассказали в ГАИ Брестской области.

Девушка была обозначена световозвращающим элементом. 

По факту ДТП проводится проверка.

В ГАИ напоминают: водители должны быть более внимательны и аккуратны — при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу снижать скорость транспортного средства до минимума, чтобы в случае появления пешехода  предоставить ему преимущество в движении.

Пешеходы также должны не забывать: обязанность каждого пешего участника дорожного движения — перед переходом проезжей части убедиться в безопасности. 

В Кобрине на пешеходном переходе легковушка сбила девушку
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