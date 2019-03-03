В Кобрине на пешеходном переходе легковушка сбила девушку

Авария произошла 3 марта в 22:15.

Водитель за рулем авто «Фольксваген-Джетта» ехал по улице Интернациональной в направлении Дружбы. Перед перекрестком с ул. Гайдара он наехал на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, рассказали в ГАИ Брестской области.

Девушка была обозначена световозвращающим элементом.

По факту ДТП проводится проверка.

В ГАИ напоминают: водители должны быть более внимательны и аккуратны — при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу снижать скорость транспортного средства до минимума, чтобы в случае появления пешехода предоставить ему преимущество в движении.