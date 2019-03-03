|
Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 5 и 6 марта
04.03.2019 12:51 — Разное | Ежедневник
МЧС предупреждает о неблагоприятной метеорологической обстановке в ближайшие два дня. Порывы ветра могут достигать 22 м/с.
По данным Белгидромета, утром и днем 5 марта, во вторник и ночью 6 марта (среда) на большей части территории страны ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с, местами до 22 м/с.
По Минской области утром и днем 5 марта (вторник) и ночью 6 марта (среда) на большей части территории области ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с, местами до 22 м/с.
По Минску днем 5 марта (вторник) и ночью 6 марта (среда) ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с.
В МЧС напоминают, что в связи с усилением ветра возможно повреждение линий электропередачи, обрушение слабо укрепленных конструкций и падение деревьев. Спасатели рекомендуют учитывать возможную опасность при парковке автомобиля и нахождении на улице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МЧС предупреждает о неблагоприятной метеорологической обстановке в ближайшие два дня. Порывы ветра могут достигать 22 м/с.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)