Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 5 и 6 марта





МЧС предупреждает о неблагоприятной метеорологической обстановке в ближайшие два дня. Порывы ветра могут достигать 22 м/с.

По данным Белгидромета, утром и днем 5 марта, во вторник и ночью 6 марта (среда) на большей части территории страны ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с, местами до 22 м/с.

По Минской области утром и днем 5 марта (вторник) и ночью 6 марта (среда) на большей части территории области ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с, местами до 22 м/с.

По Минску днем 5 марта (вторник) и ночью 6 марта (среда) ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с.

В МЧС напоминают, что в связи с усилением ветра возможно повреждение линий электропередачи, обрушение слабо укрепленных конструкций и падение деревьев. Спасатели рекомендуют учитывать возможную опасность при парковке автомобиля и нахождении на улице.