Теперь во всех пунктах пропуска на границе Беларуси иностранцы могут получить TaxFree наличкой

В Беларуси расширили перечень пунктов пропуска, где иностранцы могут вернуть НДС, или TaxFree наличными деньгами при выезде из страны. Об этом сообщили В Государственном таможенном комитете. Теперь такие операции проводят в Национальном аэропорту Минск и в 18 пунктах пропуска на границе с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сейчас возврат TaxFree наличными можно получить в Национальном аэропорту Минск в пункте выдачи, расположенном в зоне вылета.

— Кроме того, вернуть НДС могут в 27 отделениях ОАО «АСБ «Беларусбанк» в пунктах пропуска на границе с Польшей. Это «Берестовица», «Брузги», «Козловичи», «Домачево», «Песчатка», «Брест», — перечисляют в ГТК. — На границе с Литвой TaxFree наличными вернут в пунктах «Привалка», «Бенякони», «Каменный Лог» и «Котловка». На границе с Латвией в пунктах «Григоровщина» и «Урбаны», а с Украиной — в «Новая Гута», «Новая Рудня», «Верхний Теребежов», «Мокраны», «Глушкевичи» и «Комарин».

Возврат денег в отделениях «Беларусбанка», которые расположены в этих пунктах пропуска, будет без комиссии в размере 15% от суммы покупки без НДС. Раньше возврат происходил только путем безналичного перечисления на банковскую карту.