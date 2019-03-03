Белорусские власти заявляют, что еще не получили от ЕБРР официального предложения по покупке доли в Белинвестбанке

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пока не определился с пакетом акций ОАО "Белинвестбанк", который планирует приобрести. Белорусские власти провели оценку банка и ждут от ЕБРР официального предложения, сообщил в понедельник министр экономики Дмитрий Крутой после встречи главы ЕБРР Сумы Чакрабарти с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Оценка проведена. Мы ждем официального предложения от ЕБРР", - сказал Д.Крутой, комментируя перспективы вхождения ЕБРР в акционерный капитал белорусского банка.

Министра экономики цитирует госагентство БелТА .

Д.Крутой также сообщил, что "ЕБРР пока еще окончательно не определился по объему доли акций, которая максимально может составить 20-25%". По его словам, речь может идти и о меньшем пакете акций. "Если поступает от них официальное предложение, то до конца года мы планировали уже все процедуры провести", - сообщил министр ожидаемые сроки завершения сделки.

С.Чакрабарти сообщил, что в ходе встречи с А.Лукашенко в понедельник обсуждался вопрос продажи акций Белинвестбанка. По его словам, переговоры на эту тему идут с 2015 года. "Безусловно, мы обсудили этот вопрос. В рамках первой встречи, которая состоялась между мной и президентом Беларуси в 2015 году, основной упор как раз делался на обсуждении этого вопроса. За последние 3-4 года мы достигли очень существенного прогресса по данному направлению", - сказал С.Чакрабарти.

По его словам, конкретная сумма сделки "все еще остается предметом переговоров". "Тем не менее, этот процесс будет реализовываться на коммерческой основе, что позволит обеспечить привлекательность для иностранных инвесторов, которые также придут в Беларусь. На мой взгляд, данный процесс, состоится успешно", - добавил президент ЕБРР.

Как сообщалось, глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский ранее сообщал агентству "Интерфакс-Запад", что в ЕБРР рассчитывают купить блокирующий пакет акций Белинвестбанка, ориентируясь на оценку его стоимости на уровне ниже одного капитала. В сентябре 2018 года ЕБРР информировал, что завершил due diligence банка.

В июне прошлого года правительство Беларуси одобрило приватизацию с участием ЕБРР государственного Белинвестбанка, который по величине активов занимает 6-е место из 24 белорусских банков. Размер пакета, который приобретет ЕБРР, будет близок к 25%. Правительство Беларуси рассчитывает с помощью ЕБРР найти для Белинвестбанка стратегического инвестора, которому к 2020 году будет продан контрольный пакет акций.

Белинвестбанк образован в 2001 году после слияния Белбизнесбанка и Белорусского банка развития, является уполномоченным банком по обслуживанию государственных программ. Госкомитету по имуществу принадлежит 97,48% его акций, с учетом иных акционеров госдоля составляет 99,08%.