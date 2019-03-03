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В Брестской области мужчина угнал и разбил УАЗ «Патриот»
В Ивацевичах сотрудники ГАИ задержали мужчину, который с территории молочной фермы угнал УАЗ «Патриот». Об этом
Инцидент произошел днем 3 марта в деревне Апеляновичи Пружанского района. Мужчина с территории молочной фермы угнал автомобиль и поехал в направлении Ивацевичей. В некоторых районах ввели план «Перехват».
Сотрудники ГАИ и отдела департамента охраны задержали угонщика на улице Черткова в Ивацевичах, где он, не справившись с управлением автомобиля, врезался в забор.
Угонщиком оказался 36-летний житель деревни Ярошевичи Пружанского района. Водительское удостоверение он никогда не получал. Мужчину передали следственно-оперативной группе Пружанского РОВД.
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Угонщиком оказался 36-летний мужчина. Водительское удостоверение он никогда не получал.
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