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Александр Лукашенко – главе ЕБРР: «Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей»

04.03.2019 13:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь всегда будет надёжным партнёром для Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Динамику сотрудничества обсуждали 4 марта на встрече Александр Лукашенко и глава этой финансовой структуры. Сума Чакрабарти в нашей стране уже третий раз. До этого приезжал в 2015 и 2017.

Александр Лукашенко – главе ЕБРР: «Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей»

Обе стороны отмечают: сотрудничество идёт по нарастающей. Так, 2018 год уже назвали самым успешным по объёму инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в экономику Беларуси. Сумма увеличилась вдвое. ЕБРР профинансировал в нашей стране 21 проект на сумму более 360 миллионов евро.

Около двух третей всего объема операций пришлось на частный сектор, оставшаяся часть – на государственный. Президент также предложил Суме Чакрабарти провести запланированное на 2022 год очередное заседание управляющего совета ЕБРР в Беларуси и пообещал организовать его на самом высоком уровне.

Александр Лукашенко – главе ЕБРР: «Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы большое внимание уделяете и впредь готовы уделять внимание таким проектам, от которых зависит качество жизни наших людей.

Особо хочу заметить те проекты, которые связаны с областью жилищно-коммунального строительства, повышением качества питьевой воды, строительством дорог, ремонтом мостов, которые у нас во многих населенных пунктах требуют безотлагательного ремонта. Это жизненно важные проекты для нашего государства.

Александр Лукашенко – главе ЕБРР: «Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей»

Ваши советы, предложения, ваша помощь по осуществлению в Беларуси процессов безошибочной народной приватизации для нас имеет огромное значение. Поддержка малого и среднего бизнеса за последние годы – безпрецедентна, вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей. Это большой вклад в будущее Беларуси. Я хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет надёжным партнёром для Европейского банка реконструкции и развития. Мы будем свято выполнять те договорённости, которые заключили с вами, с вашим банком, и с Беларусью вы никогда не будете иметь проблем.

Александр Лукашенко – главе ЕБРР: «Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей»

Я знаю, что вы рассматриваете вопрос проведения в 22-ом году очередного заседания управляющего банка. Если вы решите провести его в Беларуси, я вам обещаю самый высокий государственный уровень поддержки вашего заседания. Приоритет деятельности вашего банка – Европа, вы знаете, что в этом году здесь, в Минске, состоится вторая олимпиада европейская, я с большим удовольствием приглашаю вас на это мероприятие. Если у вас будет время, приезжайте пожалуйста.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь всегда будет надёжным партнёром для Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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