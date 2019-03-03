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Об этом белорусский лидер заявил 4 марта во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь всегда будет свято выполнять договоренности, которые заключила с банком. Лукашенко поблагодарил руководство ЕБРР за внимание, которое банк уделяет стране. Динамика сотрудничества за прошлый год существенно возросла, инвестиции ЕБРР увеличились вдвое.

Лукашенко особо отметил роль банка в реализации важных проектов, от которых в значительной степени зависит качество жизни людей. "Особо хочу отметить те проекты, которые связаны с областью жилищно-коммунального строительства, повышением качества питьевой воды (это для нас очень важно), строительством дорог, ремонтом мостов, которые у нас во многих населенных пунктах требуют этого безотлагательно. Это жизненно важные проекты для нашего государства", – сказал президент.

В свою очередь Чакрабарти отметил, что Беларусь входит в десятку лидеров по объему инвестиций со стороны ЕБРР. При этом он добавил, что республика может в ближайшие годы войти и в пятерку лидеров.