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Женщины на службе в пинской милиции

04.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Красивые и сильные, уверенные в себе и бесстрашные именно такие женщины работают в правоохранительных органах Беларуси. Они, как говорится, и в горящую избу войдут, и преступника обезвредят, а еще  вкусный борщ приготовят и с детьми уроки выучат - словом, успеют все. И при этом они со всей ответственностью и серьезностью относятся к возлагаемым на них должностным обязанностям.




  На данный момент в Пинском ГОВД проходят службу 14 женщин в погонах. Они работают в уголовно-исполнительной инспекции, отделении по гражданству и миграции, инспекции по делам несовершеннолетних, в изоляторе временного содержания для лиц задержанных или заключенных под стражу. Они проходят службу на различных должностях и званиях (от прапорщика до майора).

  Накануне  Дня белорусской милиции, а также Международного женского дня «ПВ» рассказывает о прекрасных женщинах в погонах, о том, сталкиваются ли они с предвзятым отношением со стороны коллег-мужчин, а также о том, как нелегкая  работа закалят характер и силу воли. 

  Уложить заключенного на лопатки? Легко!




  Итак, знакомьтесь. Первая наша героиня лейтенант милиции Евгения РАДИОНОВА. Прекрасная, стройная, миниатюрная блондинка, которая в противовес миловидной внешности имеет за плечами опыт работы с осужденными в исправительном учреждении. Евгения осуществляла контроль за 85 осужденными, причем все - мужчины. 

  Так сложилось, что по образованию Евгения учитель биологии, окончила Мозырский государственный педагогический университет. Затем решила кардинально поменять свою жизнь - прошла обучающие курсы при Академии МВД. А далее устроилась на работу в исправительное учреждение открытого типа начальником отряда группы организации исправительного процесса. 

  - Конечно, первое время в исправительном учреждении работать было тяжело, - отмечает Е.Радионова. - Многие осужденные, считая, что я молодая  девушка, то, соответственно, меня легко обмануть, давили на жалость, рассказывали слезливые истории. Конечно же, я сразу же пресекала такое поведение - дала понять осужденным, что никаких поблажек и снисхождения от меня ждать не стоит. 

  Основные преступления, за которые отбывали наказание осужденные, по словам Евгении, это неуплата алиментов, кражи, хулиганства, истязания, управление автомобилем в нетрезвом виде.

  - Контингент в исправительном учреждении был различный, - вспоминает Е. Радионова. - Как и мотивы, которые побуждают людей на совершение преступления. Кто-то, например, из-за тяжелого финансового положения решается на кражу, а другой же в своей жизни ничего, кроме  исправительного учреждения, не видел, для него там привычная среда. Приятно, когда человек осознал свою ошибку, хочет исправиться и делает все для того, чтобы в дальнейшем его жизнь сложилась благополучно. Было ли страшно работать с осужденными?  Еще бы! Например, когда я только начинала службу, необходимо было проводить лекции и воспитательные мероприятия перед большим количеством осужденных (около 80 человек). Многие из них были гораздо старше меня и не хотели воспринимать меня всерьез. И здесь очень важно было поставить себя правильно. 

  Кстати, хотя Евгения работала в исправительном учреждении, она отметила, что никаких угроз и сопротивления со стороны осужденных в ее адрес не оказывалось, все можно было решить на словах. 

  Не так давно Евгению перевели в уголовно-исполнительную инспекцию Пинского ГОВД. На новом месте она занимается профучетом лиц, которые недавно освободились, также теми, у которых судимость не погашена, профилактикой правонарушений. 

  - В уголовно-исполнительной инспекции дружный и сплоченный коллектив, - отмечает Евгения. - Считаю, что как себя женщина-милиционер поставит  на работе, так и будет. В нашей профессии не стоит надеяться на поблажки,  главное ответственно, грамотно и четко исполнять свои обязанности. 

  Хрупкая снаружи - сильная внутри




  Прапорщик Юлия САХВОН - милая и обаятельная девушка. Только вот работа ее совсем не ассоциируется с романтичным образом этой девушки. Ведь Юля служит в изоляторе временного содержания конвоиром. 

  О том, что будет когда-нибудь носить милицейскую форму раньше Юлия, даже подумать не могла. Сперва девушка устроилась на работу в Департамент охраны. Несла службу на различных объектах, на которых занималась осуществлением охраны общественного порядка, выявлением и пресечением преступлений и административных правонарушений, задержанием лиц их совершивших. В ее служебные обязанности входит конвой арестованных и заключенных в суд, к следователю, на следственный эксперимент и т.д. 

  - На вопрос, должны ли быть в милиции женщины, отвечу однозначно да, - отмечает Ю. Сахвон. - Например, досматривать женщин положено только лицам женского пола. Моя работа мне нравится, родные меня понимают и поддерживают. Хотелось бы отметить, что от коллег-мужчин и начальства также исходят поддержка и помощь.  

  Наталья ЛЕШКЕВИЧ 
  Фото Анны ВЕРЕНИЧ и Ирины ДЕНИСОВИЧ 

 
 
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  Красивые и сильные, уверенные в себе и бесстрашные именно такие женщины работают в правоохранительных органах Беларуси. Они, как говорится, и в горящую избу...
 
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