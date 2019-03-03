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Как ходить так, чтобы было полезно для здоровья
GO.TUT.BY объясняет, как превратить обычную прогулку в кардиотренировку с пользой для здоровья.
Почему ходьба может быть хорошим воркаутом
Если вы только начинаете тренироваться (или возвращаетесь к упражнениям после долгого перерыва), сразу же браться за интенсивный воркаут будет не лучшей идеей. Выработка выносливости и стойкости требует времени. В то же время прогулка в быстром темпе — это кардиотренировка, которую можно выполнять где угодно и когда угодно. Несмотря на свою простоту, такие регулярные упражнения принесут пользу для здоровья сердечно-сосудистой системы,
Среди
Как превратить прогулку в тренировку: план на 12 недель
Сайт клиники Мэйо предлагает
Тренироваться по плану следует пять раз в неделю. Начинайте с пяти минут быстрой ходьбы в первую неделю, и каждую следующую неделю добавляйте к основной части тренировки по две минуты. Получается, что в 12-ую неделю план будет выглядеть так: 5 минут разминки, 30 минут быстрой ходьбы, 5 минут замедления.
Как быстро нужно идти
Тренер Гектор Бонс дает
Следите
«Пусть прогулка будет достаточно быстрой, чтобы вам пришлось подключать руки для поддержания скорости. Не наклоняйте корпус вперед слишком сильно. Чувствуйте движение бедер и попрактикуйтесь в том, чтобы делать шаг длиннее», — советует Джефф Белл.
Как сохранять мотивацию
Сделайте тренировку максимально приятной: можно ходить в компании — или с подкастами или любимой музыкой в наушниках. Фиксируйте свой прогресс: сколько шагов вы сделали, какое расстояние прошли и сколько времени это заняло, — это поможет сохранять мотивацию.
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GO.TUT.BY объясняет, как превратить обычную прогулку в кардиотренировку с пользой для здоровья.
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