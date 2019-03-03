Бандиты в погонах: участковый скрутил мужчину и кинул в багажник за... отсутствие фликера

14 ноября 2018 года около 18 часов вечера мужчина шёл по улице домой, был немного выпившим. Внезапно около него остановился автомобиль «Нива», в котором находился участковый инспектор И. Дода, который, как позже оказалось, стал ещё и … потерпевшим.





Внимание участкового привлёк человек, который шёл без светоотражающих элементов на одежде. Участковый приказал прохожему остановиться и проследовать в автомобиль для разбирательства.





Однако, согласно показаниям, данным в суде сотрудником милиции, Виктор Кныш якобы «проигнорировал требование и продолжил движение, пояснив, что идёт домой». А при этом, он ещё «толкался, хватался за форменное обмундирование».





«Потерпевший» участковый с применением физической силы скрутил прохожего, сцепил руки наручниками за спиной и, затолкав Виктора Кныша в багажник автомобиля, повез его в Вороново. При этом в салоне машины никого не было. Транспортировка осуществлялась на расстоянии 30 километров, с городского посёлка Радунь до больницы в Вороново.





Следует отметить, что Виктор Кныш - небольшого телосложения, и при этом совсем недавно, в январе 2018 года, перенес инфаркт.









После медицинского освидетельствования на Виктора составили протокол административного правонарушения за нарушение правил дорожного движения. Однако через некоторое время ему было инкриминировано ещё одно правонарушение по ст. 23.4 КоАП (неподчинение законным требованиям сотрудника милиции).





Виктор не согласился с вынесенным наказанием, поскольку посчитал, что суд рассмотрел дело неполно и необъективно, не принял во внимание показания свидетеля, а, кроме того, факт перевозки его в закрытом багажнике автомобиля посчитал унижением человеческого достоинства и причинением физических страданий.





Жалобы Виктора в суд остались без удовлетворения. Тогда он обратился в прокуратуру Вороновского района.





Прокурор вынужден был отреагировать на поступившую жалобу и принял меры. Просмотрели записи с камер больницы, куда доставили задержанного (предсказуемо, его не стали доставать из багажника прямо перед всем народом), просмотрели административное дело (никто не видел, как задержанного сунули в багажник).





И все на том: «на основании вышеизложенного, в ходе проведенной проверки Ваши доводы о перевозке Вас старшим УИМ Додой И.Ф. в багажном отделении автомобиля не нашли своего подтверждения».













У правозащитников из «Весны» есть альтернативный взгляд на ситуацию.





"То, о чем заявил в прокуратуру Виктор Кныш, - не что иное, как умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам (превышение власти или служебных полномочий).





Причем - сопряженное с насилием, мучением и оскорблением потерпевшего. А это, между прочим – тяжкое преступление, которое наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. А кто не согласен с тем, что это жестокость и оскорбление – попробуйте прокатиться в багажнике сами," - комментирует действия прокуратуры юрист Павел Сапелко.





Что обычно делает прокурор при поступлении сведений о совершении преступления? Предпринимает меры по расследованию, тем более, что УПК уже достаточно давно наделил прокуроров правом возбуждать уголовные дела в отношении сотрудников милиции. В крайнем случае – пересылает заявление в Следственный комитет для организации проверки.









Проверка проводится по правилам главы 20 Уголовно-процессуального кодекса. Даже в рамках проверки можно провести осмотр места преступления, одежды заявителя и поискать следы одежды или потерпевшего на обшивке и элементах багажника и наоборот – обшивки и элементов багажника на одежде заявителя; последнее особенно важно, т.к. милиционеры могли, в отличие от прокурора, времени не терять и почистить багажник.





Это несложно, проще только вообще ничего не делать и безразлично относиться к своим согражданам.