ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В минской школе умер учитель физкультуры

04.03.2019 13:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
27 февраля в столичной средней школе № 26 проходил районный конкурс спортивно-патриотической песни.

Как стало известно TUT.BY, во время мероприятия внезапно умер учитель физкультуры. Мужчине было 54 года.

Сергей Марьянович из 155-й школы был даже не участником, а просто зрителем. Это был конкурс спортивно-патриотической песни, он как классный руководитель был в группе поддержки. Там со всех школ были дети, родители, учителя, — сообщила начальник Управления образования Администрации Московского района Алла Куницкая. — Насколько мне известно, есть заключение о смерти — внезапный обширный инфаркт. Учителю было 54 года.


Источник, сообщивший TUT.BY о смерти педагога, утверждал, что накануне Сергей Марьянович жаловался на состояние здоровья, просил не отправлять его на соревнования. В управлении образования говорят, что впервые об этом слышат:

— Если бы он жаловался, мы же все люди, кто бы его прямо заставил? Тем более это не тот случай, когда надо было, чтобы он обязательно был.

Директор 155-й школы, где работал учитель, отказалась от комментариев.


 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 февраля в столичной средней школе № 26 проходил районный конкурс спортивно-патриотической песни.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кобрине на пешеходном переходе легковушка сбила девушку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика