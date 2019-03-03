В минской школе умер учитель физкультуры

TUT.BY , во время мероприятия внезапно умер учитель физкультуры. Мужчине было 54 года. Как стало известно, во время мероприятия внезапно умер учитель физкультуры. Мужчине было 54 года.





— Сергей Марьянович из 155-й школы был даже не участником, а просто зрителем. Это был конкурс спортивно-патриотической песни, он как классный руководитель был в группе поддержки. Там со всех школ были дети, родители, учителя, — сообщила начальник Управления образования Администрации Московского района Алла Куницкая. — Насколько мне известно, есть заключение о смерти — внезапный обширный инфаркт. Учителю было 54 года.









Источник, сообщивший TUT.BY о смерти педагога, утверждал, что накануне Сергей Марьянович жаловался на состояние здоровья, просил не отправлять его на соревнования. В управлении образования говорят, что впервые об этом слышат:





— Если бы он жаловался, мы же все люди, кто бы его прямо заставил? Тем более это не тот случай, когда надо было, чтобы он обязательно был.





Директор 155-й школы, где работал учитель, отказалась от комментариев.



