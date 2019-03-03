"Вина доказана": Марину Золотову приговорили к штрафу в 300 базовых

Судья Александр Петраш также постановил взыскать с Золотовой 6 тысяч рублей в пользу БелТА за услуги адвокатов. По решению суда журналистам TUT.BY будут возвращены изъятые телефоны и диски.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.









В прениях сторон прокурор Юлия Харчейкина попросила признать главного редактора TUT.BY виновной в бездействии должностного лица и оштрафовать на 1000 базовых (25,5 тысяч рублей, около 10 тысяч евро). Марина Золотова считает: в ее действиях нет состава преступления.





Процесс длился чуть меньше месяца, за это время суд изучил 58 томов уголовного дела, допросил свидетелей, представителей гражданского иска и обвиняемую Марину Золотову.





— Высокий суд, я хотела бы обратить внимание, что в данном процессе у меня было три обвинителя и один защитник. Гособвинитель указывала, что я полностью признала вину, но такого никогда не было. Я признавала вину частично. В качестве моей осведомленности (в том, что сотрудники редакции TUT.BY используют подписку БелТА) приводится странный пример, что мы с сотрудниками редакции находимся в одном помещении. Я не заглядываю в чужие мониторы, и у меня нет такой физической возможности, — говорила Марина Золотова, выступая в суде с последним словом.





По мнению гособвинителя Юлии Харчейкиной, вина Марины Золотовой по ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица) в суде полностью доказана. Она полагает: главный редактор TUT.BY знала о несанкционированных доступах журналистов, но не приняла должные меры.





— Золотова должна была и могла заключить договор с БелТА, — заявляла Харчейкина. — (…) Согласно правилам трудового распорядка, Золотова должна была обеспечить трудовую дисциплину. (…) Она допустила пассивное поведение, не принимая решения.









Гособвинитель попросила признать главного редактора TUT.BY виновной в бездействии должностного лица и оштрафовать на 25,5 тысячи рублей. Представители гражданского иска, защитники БелТА, выступая в прениях сторон, много рассуждали о божьих заповедях, подрыве деловой репутации агентства, раздувании ажиотажа.





— В пылу обличения БелТА… — рассуждал адвокат Игорь Панков. — Не укради написано не только в УК, но и божьей заповеди. Кому это еще не понятно? (…) Почему-то это дело называют «дело БелТА». Потерпевшего делают виновником.

#1#

Напомним, во время рассмотрения дела в суде представитель «СБ» Алексей Шпилевский отказался от исковых требований в 18 172 рублей. Эта сумма была погашена журналистами TUT.BY осенью 2018 года.





Как считает адвокат Марина Воробьева, которая защищает в суде Золотову, если бы сотрудники TUT.BY дошли до суда, то «на поверхности оказалось бы, что никто из них преступления не совершал».





Также, по словам защитника, Марина Золотова является должностным лицом по отношению к «ТУТ БАЙ МЕДИА», а это значит, что она может нести ответственность по должностной статье при нарушении, например, инструкций компании. Ответственность за защиту информации БелТА должны нести должностные лица БелТА.





— Впервые в своей длительной практике сталкиваюсь с тем, что в тот же день, когда Золотова была задержана, в СМИ появилась распечатка телефонного разговора с Калтыгиной и сама запись (того разговора, который был прослушан в марте 2018 года, до того, как БЕЛТА обратилась с заявлением в МВД. — Прим. TUT.BY).





Уже это обстоятельство заставляет задуматься, для чего это делается и в чьих интересах. Надеюсь, это не отразится на решении суда, — говорила Воробьева. — (…) Считаю, что правильное завершение этого дела — вынесение оправдательного приговора.





7 августа мировые СМИ облетела новость о том, что Марина Золотова была задержана вместе с другими журналистами. Их подозревали в просмотре заметок государственного информагентства БелТА по закрытой платной подписке.





Двое суток они провели в изоляторе временного содержания на Окрестина. Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.









Первоначально Золотову подозревали сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) и ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица). Но обвинение было предъявлено по последней.





Она единственная из 15 журналистов и редакторов нескольких СМИ, проходивших по делу, чье дело дошло до суда и в отношении кого следствие не прекратило уголовное преследование. Дважды главному редактору портала TUT.BY было отказано в удовлетворении соответствующего ходатайства согласно 86-й статье УК.





Этот процесс можно назвать уникальным: впервые в истории современной Беларуси судят главного редактора СМИ по обвинению в должностном преступлении.





Судья по «делу БелТА» — Александр Петраш.