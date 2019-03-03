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Берёзовский и Кобринский районы получат международную техпомощь

04.03.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Двенадцать районов Беларуси получат международную техпомощь для экономического развития. План реализации проекта международной технической помощи "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" обсудили в Минэкономики на первом заседании координационного совета проекта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64007.php

Берёзовский и Кобринский районы получат международную техпомощь

Проект направлен на поддержку различных форм экономической инициативы, конкурентоспособности и инновационной деятельности для инклюзивного развития на местном уровне. В нем участвуют 12 районов страны (Березовский, Кобринский, Браславский, Оршанский, Брагинский, Жлобинский, Хойникский, Лидский, Борисовский, Молодечненский, Быховский, Хотимский).

Донорами проекта выступают Европейский союз и ПРООН. От Беларуси координацию и эффективный контроль за реализацией обеспечивает Минэкономики. Срок реализации - три года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64007.php

Берёзовский и Кобринский районы получат международную техпомощь

По проекту планируется разработка среднесрочных районных планов развития МСП. Для обеспечения разработки планов ресурсами предусмотрен ряд механизмов поддержки инициатив.

 
 
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  Двенадцать районов Беларуси получат международную техпомощь для экономического развития. План реализации проекта международной технической помощи "Поддержка...
 
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