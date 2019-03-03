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О стоимости жилья, городах-спутниках и кадрах - подписана Директива о развитии стройотрасли
04.03.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Директиву №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли", в которой изложены решения, принятые 23 ноября 2018 года на республиканском семинаре-совещании. Об этом БЕЛТА сообщили в
В документе также содержатся поставленные главой государства задачи по устранению имеющихся в отрасли проблем и повышению ее эффективности. Они касаются соблюдения нормативных сроков строительства объектов, в том числе жилых домов, поддержания средней стоимости квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату, снижения до одного года срока направления многодетных семей на строительство жилья.
Решения, изложенные в Директиве, будут способствовать развитию городов-спутников, увеличению объемов строительства арендного жилья, комплексному развитию территорий населенных пунктов, повышению качества и сокращению сроков подготовки проектной документации, устойчивому развитию и росту эффективности организаций строительного комплекса, повышению их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках.
Документ также направлен на повышение уровня производственно-технологической, исполнительской и платежной дисциплины в строительной отрасли, сокращение количества административных процедур и упрощение порядка их осуществления на всех этапах строительства, внедрение информационных технологий в проектировании и строительстве, создание экономических и социальных условий для сохранения кадрового потенциала отрасли.
Системная реализация принятых решений позволит строительной отрасли выйти на качественно новый уровень развития, обеспечит потребности национальной экономики в высокоэффективной строительной продукции и население качественным и доступным жильем. Будут сокращены сроки и стоимость строительства, снижена материало- и энергоемкость, повышены качество и конкурентоспособность продукции, а также наращен экспортный потенциал.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Директиву №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли", в которой изложены решения, принятые...
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