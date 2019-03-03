В Ивацевичах сотрудники ГАИ задержали угонщика автомобиля «УАЗ Патриот»

03 марта 2019 года около 13:30 часов с территории молочной фермы в д.Апеляновичи Пружанского района был угнан автомобиль марки «УАЗ Патриот». После сообщения об угоне в дежурную часть поступила информация о том, что автомобиль движется в сторону г.Ивацевичи. Был введен план «Перехват».



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Сотрудниками ОГАИ Ивацевичского РОВД совместно с сотрудниками Ивацевичского отдела департамента охраны преступник был задержан на ул.Черткова в г.Ивацевичи, где водитель, не справившись с управлением автомобиля, допустил наезд на водозаборное ограждение «Шибельная гора».



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Угонщиком оказался 36-летний житель д.Ярошевичи Пружанского района, не имеющий права управления транспортными средствами (никогда не получал водительское удостоверение).



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Преступник был задержан и передан следственно-оперативной группе Пружанского РОВД.



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