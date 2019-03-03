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В Ивацевичах сотрудники ГАИ задержали угонщика автомобиля «УАЗ Патриот»

04.03.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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03 марта 2019 года около 13:30 часов с территории молочной фермы в д.Апеляновичи Пружанского района был угнан автомобиль марки «УАЗ Патриот». После сообщения об угоне в дежурную часть поступила информация о том, что автомобиль движется в сторону г.Ивацевичи. Был введен план «Перехват». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64002.php

В Ивацевичах сотрудники ГАИ задержали угонщика автомобиля «УАЗ Патриот»


Сотрудниками ОГАИ Ивацевичского РОВД совместно с сотрудниками Ивацевичского отдела департамента охраны преступник был задержан на ул.Черткова в г.Ивацевичи, где водитель, не справившись с управлением автомобиля, допустил наезд на водозаборное ограждение «Шибельная гора». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64002.php

В Ивацевичах сотрудники ГАИ задержали угонщика автомобиля «УАЗ Патриот»

Угонщиком оказался 36-летний житель д.Ярошевичи Пружанского района, не имеющий права управления транспортными средствами (никогда не получал водительское удостоверение).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64002.php

В Ивацевичах сотрудники ГАИ задержали угонщика автомобиля «УАЗ Патриот»


Преступник был задержан и передан следственно-оперативной группе Пружанского РОВД.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64002.php

В Ивацевичах сотрудники ГАИ задержали угонщика автомобиля «УАЗ Патриот»

 
 
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  03 марта 2019 года около 13:30 часов с территории молочной фермы в д.Апеляновичи Пружанского района был угнан автомобиль марки «УАЗ Патриот». После сообщения об угоне...
 
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