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В Ивацевичах сотрудники ГАИ задержали угонщика автомобиля «УАЗ Патриот»
04.03.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
03 марта 2019 года около 13:30 часов с территории молочной фермы в д.Апеляновичи Пружанского района был угнан автомобиль марки «УАЗ Патриот». После сообщения об угоне в дежурную часть поступила информация о том, что автомобиль движется в сторону г.Ивацевичи. Был введен план «Перехват».
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03 марта 2019 года около 13:30 часов с территории молочной фермы в д.Апеляновичи Пружанского района был угнан автомобиль марки «УАЗ Патриот». После сообщения об угоне...
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