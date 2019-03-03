Закрывается единственная аптека на Центральном железнодорожном вокзале Бреста

Аптека аптека №248 Брестского РУП Фармация на Брестском Центральном железнодорожном вокзале закрывается. Об этом сообщили посетители сайта:



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64001.php

Читать полностью в источнике с фото:





- Здравствуйте! Хотел бы поднять один довольно важный, на мой взгляд, вопрос - закрыли аптеку на ЖД вокзале, очень нужный и важный объект в месте массового скопления людей. Многим ведь нужно срочно в дорогу купить лекарства.





Находилась аптека в зале ожидания, рядом с кассами Беларусбанка. Больше аптек рядом нет, но может быть они будут в новом здании автовокзала?



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64001.php

Читать полностью в источнике с фото:



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64001.php

Читать полностью в источнике с фото:

На данный момент причины закрытия неизвестны, по указанному на сайте номеру телефона аптеки никто не отвечает.