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Закрывается единственная аптека на Центральном железнодорожном вокзале Бреста
04.03.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Аптека аптека №248 Брестского РУП Фармация на Брестском Центральном железнодорожном вокзале закрывается. Об этом сообщили посетители сайта:
- Здравствуйте! Хотел бы поднять один довольно важный, на мой взгляд, вопрос - закрыли аптеку на ЖД вокзале, очень нужный и важный объект в месте массового скопления людей. Многим ведь нужно срочно в дорогу купить лекарства.
Находилась аптека в зале ожидания, рядом с кассами Беларусбанка. Больше аптек рядом нет, но может быть они будут в новом здании автовокзала?
На данный момент причины закрытия неизвестны, по указанному на сайте номеру телефона аптеки никто не отвечает.
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