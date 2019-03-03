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Закрывается единственная аптека на Центральном железнодорожном вокзале Бреста

04.03.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Аптека аптека №248 Брестского РУП Фармация на Брестском Центральном железнодорожном вокзале закрывается. Об этом сообщили посетители сайта:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64001.php

Закрывается единственная аптека на Центральном железнодорожном вокзале Бреста

- Здравствуйте! Хотел бы поднять один довольно важный, на мой взгляд, вопрос - закрыли аптеку на ЖД вокзале, очень нужный и важный объект в месте массового скопления людей. Многим ведь нужно срочно в дорогу купить лекарства.

Закрывается единственная аптека на Центральном железнодорожном вокзале Бреста

Находилась аптека в зале ожидания, рядом с кассами Беларусбанка. Больше аптек рядом нет, но может быть они будут в новом здании автовокзала?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64001.php

Закрывается единственная аптека на Центральном железнодорожном вокзале Бреста Закрывается единственная аптека на Центральном железнодорожном вокзале Бреста


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64001.php

Закрывается единственная аптека на Центральном железнодорожном вокзале Бреста Закрывается единственная аптека на Центральном железнодорожном вокзале Бреста

На данный момент причины закрытия неизвестны, по указанному на сайте номеру телефона аптеки никто не отвечает.

 
 
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  Аптека аптека №248 Брестского РУП Фармация на Брестском Центральном железнодорожном вокзале закрывается. Об этом сообщили посетители сайта: - Здравствуйте!...
 
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