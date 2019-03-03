Сократ нервно закурил. «Мудрые» мысли и статусы из «Одноклассников»

4 марта 2006 года в России была запущена социальная сеть «Одноклассники». Благодаря этому ресурсу миллионы людей не только нашли тех, с кем когда-то вместе учились и сидели за одной партой, но и познакомились с большим количеством «умных» мыслей, выдуманных цитат известных людей и, конечно же, поражающих воображение статусов. Ко дню рождения «Одноклассников» АиФ.ru собрал самые яркие из них.

«Я не признаю случайные связи. Мое сердце не гостиница. Там нет номеров на ночь».

«Очень важно с кем ты общаешься. Гнилое яблоко не станет хорошим, если его поместить в корзину с хорошими яблоками. Но от него могут сгнить и все другие. Поэтому постоянно пребывайте в кругу благочестивых людей».



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«Женщина как мобильный телефон: то занята, то не доступна, то недостаточно средств на вашем счете».

«Что толку от красивой тарелки, если она пуста, с людьми так же...»

«Да ну ее, эту любовь... Тащите „Мартини“!»

«Перед сном прости всех и ложись спать с чистым сердцем»

«Мужики, для того, чтобы найти принцессу, надо поцеловать одну „лягушку“, а не переспать со всем болотом...»

«Если муж обращается с женой, как с принцессой, значит, его воспитывала королева».

«Так хочется, чтобы на слова: „Я сильная. Я справлюсь“. Тебе ответили: „Сильным буду я, а ты будь нежной и просто люби меня“».

«Мужчина никогда не отпустит ту, которая ему дорога. И никогда не даст ей уйти. Остальное — пустые слова».

«Я не обижаюсь на людей. Я просто на просто меняю свое мнение о них. Можно вытащить человека из грязи, но нельзя вытащить грязь из человека».



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«Если хочешь, чтобы мужчина хорошо к тебе относился, веди себя с ним, как последняя дрянь. Если ты с ним обращаешься по-человечески, он из тебя вымотает всю душу».

«Куда ни глянешь — везде: „Как удержать мужчину“, „Как вернуть мужчину“. А нафига такой мужчина, которого нужно удерживать или возвращать?!»

«Настоящая любовь — это когда он злится на тебя, но при этом всегда говорит: „Люблю тебя и никому не отдам! “»

«Каждый из нас на этой земле пьет свою чашку, и никто из посторонних не может знать, что в нее налил Бог...»

«Есть поступки, которые нельзя прощать. Есть слова, которые нельзя забыть. Есть моменты, после которых люди из самых близких становятся никем».

«Люблю настойчивость. Захотел увидеться, приехал. Не люблю, когда спрашивают, а можно, а когда, ну почему? Будьте мужчинами».

«Красивую женщину можно заменить более красивой, любимую — никем».

«Меня так воспитали, что нужно относиться к дворнику с таким же уважением, как генеральному директору».

«Я спросил у жизни: „Почему ты такая сложная?“. А она ответила мне: „Вы, люди, никогда не цените простые вещи“».

«Любить, это когда у тебя есть миллион причин, чтобы уйти, но ты продолжаешь искать хотя бы одну причину, чтобы остаться».



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«Чем хуже в душе, тем выше каблуки короче юбка. Так что, дорогой мой, когда ты увидишь меня в кедах и джинсах — знай — я счастлива».

«Толкнули, упала, встала, поправила корону и пошла дальше!»

«Одна заповедь на все времена: не навязывайся и не привязывайся».

«Боль, которую ты чувствуешь сегодня, превратиться в силу, которую ты почувствуешь завтра».

«Удалить человека из социальных сетей легко. А из души и сердца порой невозможно».

«Хватит и одной секунды, чтобы все испортить. И не хватит целой вечности, чтобы все исправить. Поэтому подумайте, прежде чем что-то сказать и что-то сделать».

«Ты тонешь из-за людей, которые ради тебя не стали бы даже заходить в воду. Задумайся».

«К сожалению, некоторые друзья имеют срок годности».

«Я всегда буду рядом с теми, кому важна и нужна. Но никогда не побеспокою тех, кто однажды от меня отказался».



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«Единственное украшение мужчины — это его счастливая женщина».

«Не сжигай себя, чтобы согреть других, — не оценят».

«Подавая руку помощи, не забудьте увернуться от пинка благодарности».

«Правильно говорят: чем добрее душа, тем сложнее судьба».

«Теперь я поняла, почему простываю. Оказывается, у меня душа нараспашку».

«Громче всех лают дворняжки. Молчаливость и выдержка — признак породы».

«Молчание — самый громкий крик, потому что он рвет не уши, а сердце».