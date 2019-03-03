В Китае обнаружили «эликсир бессмертия»

Китайские археологи из провинции Хэнань обнаружили в гробнице дворянской семьи бронзовый кувшин, в котором находилось около 3,5 литра жидкости с «эликсиром бессмертия». Об этом пишет xinhuanet.com.

Гробницу нашли в городе Лоян в октябре прошлого года. Изначально археологи предположили, что жидкость внутри кувшина основана на алкоголе из-за характерного запаха.

Позже исследователи выяснили, что она в основном состоит из нитрата калия и алунита — ингредиентов «эликсира бессмертия», упомянутых в древних даосских текстах времен династии Западная Хань (202 год до н. э — 8 год н.э.)

«Это первый раз, когда мифическое лекарство для бессмертия обнаружили в Китае. Эта находка поможет нам лучше изучить оздоровительные методики, при помощи которых люди пытались достичь бессмертия», — заявил глава Института объектов культурного наследия и археологии Лояна.

В гробнице также обнаружились другие нефритовые и медные изделия. Кому точно принадлежит усыпальница общей площадью в 210 квадратных метров, неизвестно. Понятно лишь, что кому-то из знатного рода.