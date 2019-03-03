Любовницы и драконы - в топе. Что минчане смотрели всю прошлую неделю в кино?

Каждый понедельник AFISHA.TUT.BY задается вопросом: что минчане смотрели весь прошлый уикэнд? Ответ у нас есть, и он может вас удивить: анимация вторую неделю подряд дает фору российским и не только комедиям. В топе в очередной раз встречается «Зеленая книга», которую, как могло показаться, посмотрел уже весь Минск.



Кадр из мультфильма «Как приручить дракона 3»

Редакция благодарит УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома («КиноМинска») за предоставленные цифры.

Мультфильм, который на прошлой неделе обогнал по минским сборам победителя «Оскара» и российские комедии, сегодня снова в лидерах. О чем речь? Фэнтезийная и бесконечно красивая анимация «Как приручить дракона 3» собрала за прошлый уикэнд 148 тысяч 712 рубля 50 копеек. Мировые сборы картины достигли $ 375 миллионов долларов — и это при бюджете в каких-то $ 129 миллионов.

По синопсису когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого. Цифра «3» в названии мультфильма намекает, что это сиквел (скажем больше: заключительная часть трилогии), однако его вполне себе можно смотреть без привязки к предыдущим частям.

«Зеленая книга» до сих пор терзает минский прокат и не оставляет шанса премьерным лентам. У главного фильма года — «Оскар» за лучший фильм как-никак — на этой неделе 35 тысяч 444 рубля и вторая строчка рейтинга самых популярных лент. Не хочется вестись на эту аналогию, но по настроению после просмотра ближайший товарищ «Зеленой книги» — «1+1», замыкающий топ-5 зрительского рейтинга на «Кинопоиске» . Кто-то вспомнит «Достучаться до небес», кто-то — «Люблю тебя, чувак», не принципиально. В прокате до 10 марта.

Третье место занимает дерзкая комедия «Любовницы» — у нее 32 тысячи 521 рубль. Если вы фанат Саши Бортич, бегом в кино! (Кстати, вы знали, что 24-летняя актриса обручилась через 8 месяцев после развода?) В этом женском кино — срежиссировала его Елена Хазанова, да и по названию другого не скажешь — к тому же снялись Гоша Куценко, Сергей Гармаш и Юрий Стоянов. Три обычные москвички случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими мужчинами, которые оказались связаны узами брака. Для начала девушки решают отомстить своим бывшим. Но, когда цель достигнута, у подруг появляется идея: используя свою смекалку и артистические способности, помогать таким же как они, сестрам по несчастью, выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников.



Кадр из фильма «Любовницы»

Вы не поверите, но и на четвертом месте — российская комедия. На этот раз «Громкая связь» заработала в минском прокате 20 тысяч 168 рублей. Три вещи, которые нужно знать о фильме: здесь будет «Квартет И», режиссер «Я худею» и Ирина Горбачева из «Аритмии».

Пятую позицию занимает триллер «Счастливого нового дня смерти» — у него 15 тысяч 944 рубля. Если любите хорроры и «День сурка», можно брать билеты сразу на несколько сеансов подряд.

В рейтингах, которые нам предоставили коммерческие кинотеатры, нет никакой интриги, кто стал лидером. Но появляются новые позиции: «Наркокурьер» , «Власть» , например.

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино «Как приручить дракона 3» «Любовницы» «Наркокурьер» «Громкая связь» «Власть»

Топ-5 фильмов от Silver Screen «Как приручить дракона 3» «Наркокурьер» «Любовницы» «Зеленая книга» «Громкая связь»

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