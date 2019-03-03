Из аутсайдеров в лидеры: интервью с директором ОАО «Горецкое»

Еще полтора года назад ОАО «Горецкое» было в числе аутсайдеров по всем направлениям. Сегодня у этого коллектива – Диплом I степени и переходящее знамя среди сельхозпредприятий по итогам соревнования за 2018 год. С тех пор как у руля «Горецкого» стал опытный управленец Владимир Черников, четверть века посвятивший сельскому хозяйству, предприятие коренным образом изменилось и начало задавать тон в районе.

Сельчане убедились: новый директор, хотя и требовательный, но справедливый и слов на ветер не бросает. Пообещал возродить былую славу «Горецкого», увеличить объемы и эффективность производства и улучшить благосостояние тружеников — и выполнил.





— Как вы оцениваете итоги года?

— 2018 год был для нашего хозяйства хорошим. Мы сделали ставку не только на количество, но и качество травянистых кормов. Благодаря прочной кормовой базе, а мы заготовили 29,3 ц корм. ед., получили весомые результаты. Темп роста валовой продукции составил 112,6%, в том числе 105,1% — в растениеводстве, 120,1% — в животноводстве.

По молоку сработали на хорошо с плюсом. Судите сами. Его производство выросло в сравнении с 2017-м на 18,9%. Валовый надой достиг 7641,2 т (109% к заданию). Это на 1214 т больше, чем год назад. При задании 4599 кг получили удой молока на фуражную корову 5011 кг (+1116 кг). На 19,8%, или на 1147 т, увеличили и реализацию молока. При товарности, хочу заметить, 90,8%. Сортом «экстра» отправили на переработку 81,2%, высшим — 13,9%, первым — 6,6%. Мяса произвели 126,4% к 2017 году, или более 438 т.

— Как изменилось финансовое положение хозяйства и благосостояние сельчан?

— Я считаю, что основной результат — это именно наша выручка и прибыль, наличие денег на рост заработной платы, обновление техники, внедрение инновационных технологий на фермах и облегчение труда людей. Ведь мы работаем в 21 веке. На производстве должна быть высокая культура. В финансовом отношении 2018 год был, можно сказать, переломным.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг увеличилась на 129,2%, составив 8631 тыс. руб. Прибавка достигла 1 млн. 952 тыс. руб. Прибыль от реализации возросла с 45 до 340 тыс. руб., что на 755,6% больше, чем год назад. Чистая прибыль от хозяйственной деятельности достигла 513 тыс. руб. (413,7%). Рентабельность реализованной продукции увеличилась с 0,8 до 4,5%, продаж — с 0,7 до 3,9%, от всей деятельности — с 2,2 до 6,8%. Средняя заработная плата сельчан увеличилась на 127,4%, или на 114,5 руб., и составила 532,6 рублей.

Машинно-тракторный парк пополнили новый кормоуборочный и зерноуборочный комбайны, оснастили современным оборудованием лабораторию качества молока на МТК «Сеньково», приобрели «молочное такси», поменяли на всех фермах лампы на энергосберегающие.





— За счет чего удалось поправить положение дел в хронически убыточном и «минусующем» хозяйстве, за которым прочно закрепилась слава аутсайдера?

— Успех в сельском хозяйстве определяет диктатура технологии. Ко всему нужно подходить по-хозяйски, чтобы душа «лежала» к работе, не проходить мимо, а все делать на совесть и всегда «болеть» за результат. Начал с наведения неукоснительной технологической и трудовой дисциплины. У нас не бывает мелочей.

Мой главный принцип — все нужно делать своевременно: лучше вчера, еще можно сегодня, но ни в коем случае не откладывать на завтра. Ложка дорога к обеду. Если кормление животных должно начаться в 5 утра, то в 5.05 — это уже поздно. Именно с этого начинается порядок и культура производства.

Отдача не заставит себя ждать только тогда, когда вовремя коров подоишь, вылечишь, заготовишь полуторагодичный запас качественных кормов, то есть выполнишь все пункты регламента. Каким будет в начале года темп старта, так и финишируешь. Невозможно за 3 последних месяца наверстать упущенное за предыдущие 9.

Люди понимают, что заработная плата в сельском хозяйстве зависит не столько от количества, сколько от качества произведенной продукции. Чем ответственнее и старательнее подойдешь к делу, тем больше заработаешь. Убежден, что резервов увеличения производства и зарплаты еще предостаточно.

— Что можно сказать о сотрудничестве с учеными?

— У нас налажено постоянное и активное взаимодействие с БГСХА. Причем не только по корректировке рационов, которые ученые помогают сбалансировать и дифференцировать по цехам, продуктивности коров, лактации, но и в растениеводстве. В прошлом году начали проводить работу по бонитировке сада, 40% которого требует обновления. Не отказывают в помощи и по обеспечению высококачественными семенами, клубнями картофеля и в уборке овощей.

— Кто из специалистов и работников в большей степени причастен к успеху хозяйства?

— Я благодарен всему нашему коллективу, где работает немало действительно преданных своему делу людей, которые, не считаясь со временем, честно и доб­росовестно трудятся и вносят достойный вклад в развитие хозяйства. Среди главных специалистов это замдиректора по производству А. Греков, главный инженер А. Волчков, начальник МТК «Сеньково» Я. Руденкова, которая признана лучшей по профессии, заведующая МТФ «Куртасы» Н. Концевая, операторы машинного доения В. Черепова, Л. Зорич, Л. Петрусенко, телятницы В. Агаева и С. Шалаева, механизатор А. Климовских и другие.

Приятно, что труд нашего коллектива оценили такой высокой наградой. Это стимул сделать еще больше и лучше. Считаю, что мы пока находимся в «середняках» и покорение наивысших результатов у нас еще впереди. С такой командой единомышленников можно решать любые вопросы.

Среди настоящих профессионалов своего дела Владимир Черников назвал коллектив МТФ «Куртасы», где 77,1% молока производят сортом «экстра» (за январь 2019-го и вовсе 88%) и высшим — 22,1% на старенькой ферме. А летом отправляли на переработку сортом «экстра» все надоенное молоко. Здесь «прописаны» 401 животное и 52 теленка. На одну фуражную корову получили 4716 кг, что на 345 кг больше, чем год назад. Сохранность животных составила 97%.





«Это заслуга всех наших ответственных и исполнительных операторов машинного доения — А. Пыркиной, М. Ильющиц, Т. Авраменко, И. Разумовской, Е. Кудрявцевой, Л. Карпицкой, телятницы С. Шалаевой, животноводов В. Туремского, В. Тихновецкого, Ю. Липинского, В. Кудрявцева, В. Карпицкого, слесаря Э. Ковалева, которыми я горжусь. Они никогда не подведут. За порядком следят постоянно, а не только по санитарным дням. Поэтому, в какое время к ним проверяющие ни приедут, всегда чистота», — подчеркивает завфермой Нина Концевая.

На ферму женщины пришли из разных профессий. Есть швея, строитель, повар, а Нина Концевая и Людмила Карпицкая были воспитательницами в детском саду. И хотя все здесь приходится делать вручную, но женщины признаются, что свою родную ферму не хотели бы променять на комплекс.

Доярки отмечают старание заведующей, которая «на все руки мастер»: освоила навыки лечения животных и поставит на ноги любого теленочка. А также справедливый подход нынешнего директора к оплате труда и его заботу о ветеранах хозяйства. Минимальная зарплата животноводов тут не 220 рублей, как раньше, а в три раза больше.

Елена Агейчик