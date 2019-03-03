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Главреда TUT.BY Марину Золотову приговорили к штрафу в 300 базовых величин

04.03.2019 14:09 — Разное | Ежедневник  
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Главреда TUT.BY Марину Золотову приговорили к штрафу в 300 базовых величин

фото: tut.by

4 марта суд Заводского района Минска огласил приговор по «делу БелТА». Суд признал Золотову виновной и приговорил к штрафу в размере 300 базовых величин (7650 рублей). Подписка о невыезде остается в силе до вступления приговора в законную силу.

Судья Александр Петраш также постановил взыскать с Золотовой 6 тысяч рублей в пользу БелТА за услуги адвокатов. По решению суда, журналистам TUT.BY будут возвращены изъятые телефоны и диски.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, пишет tut.by.

Судили Золотову по ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица). Следствие считает, что главный редактор знала, что ее сотрудники незаконно пользуются платной новостной лентой БелТА, но не пресекла это. Санкция данной статьи предусматривала наказание до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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4 марта суд Заводского района Минска огласил приговор по «делу БелТА». Суд признал Золотову виновной и приговорил к штрафу в размере 300 базовых величин (7650 рублей)....
 
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