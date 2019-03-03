На защите — участковый Сидоров

Четыре года в Академии МВД — и в 2017-м бывший выпускник Протасевичской школы, а ныне лейтенант милиции Владислав Сидоров возвращается в родное Заболотье. Отныне он участковый инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РОВД, его задача — предупреждать и выявлять преступления на закрепленном административном участке, обеспечивать личную и имущественную безопасность граждан. Легко это или сложно, когда эти граждане — односельчане, которые знают тебя «с младых ногтей», а с нынешним дебоширом и хулиганом не так давно сидел за одной партой?





— Работать в родной деревне, наверное, проще: уже знаком с жителями, знаешь подноготную практически каждого, так что можешь эффективнее проводить профилактическую работу. Иногда, кстати, приходится защищать людей от них самих, а не от внешних посягательств, — рассказывает Владислав Дмитриевич. — Например, известно, что условные дядя Ваня и тетя Маша любят выпивать по праздникам, а потом скандалят вплоть до обоюдного рукоприкладства. Значит, в такие дни навестить семейку надо обязательно: если видят участкового, сразу берутся за ум, понимают, что находятся под контролем человека в форме. Стайка мальчишек во главе с бузотёром Сашкой торопится куда—то на задворки? Не иначе, будут драться. Остановить, побеседовать, отправить по домам. Казалось бы, ерунда. Но если вовремя не принять такие превентивные меры, то неизвестно, чем закончатся посиделки взрослых, «разборки» детей и другое. В общем—то, из таких вот «мелочей» во многом и состоит работа участкового инспектора милиции.

Сидорову и коллегам-«новобранцам» участковым Ивану Малькевичу и Никите Карковскому знания и умения передают начальник ООПП Сергей Наливайко и его заместитель Андрей Городецкий, так что трудности начального этапа ребята преодолели успешно. И Влада, уже получившего определенный опыт работы, не так давно перевели на защиту жителей другой «земли»: теперь в его ведении Королёвский административный участок — территория так называемых «Черёмушек».

— Здесь в минувшем году произошло 29 преступлений, в том числе истязание и угроза убийством, 20 раскрыто, — говорит Владислав. — Головная боль всех участковых — сфера семейно—бытовых отношений. В первую очередь потому, что жертвы домашнего насилия обычно стараются «не выносить сор из избы«. Например, женщина, которой муж угрожал убийством, только после длительных уговоров рассказала, что супруг и ранее неоднократно избивал ее, а обратилась в милицию, лишь когда пьяный муж чуть не задушил. Согласилась написать заявление — и «кухонного тирана» удалось наказать по закону. Возбудили уголовное дело и в отношении другого так называемого «главы семейства«, который истязал жену и за причинение побоев трижды в течение года привлекался к административной ответственности. Вдобавок на участке выдавалось и 2 защитных предписания, запрещающих скандалисту даже общаться с его семьей.

Старший лейтенант милиции защищает спокойствие не только жителей вверенного ему участка. Например, в ходе недавнего милицейского рейда в Вязье выявил факты нарушения антиалкогольного законодательства: 2 сельских «бутлегера» лишились соответственно 47 и 96 л спирта и самогонной браги.

Кстати, в свободное время Влад тоже стоит на защите: он успешный игрок команды РОВД по мини-футболу «Динамо» и, хотя защитники преимущественно действуют на своей половине поля вблизи штрафной площади, в 19 играх забил уже 23 гола.

Так держать, защитник Сидоров!