Март в 2019 году ожидается теплее обычного - Белгидромет

Март в Беларуси в 2019 году ожидается теплее обычного, сообщил сегодня журналистам начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский.

"Март в этом году ожидается теплее обычного. Предполагаем, что средняя температура воздуха по стране будет на 1 градус выше климатической нормы", - сказал Александр Беганский. Месячное количество осадков предполагается около средних многолетних значений (климатическая норма 32-51 мм).

Началом климатической весны считается переход средней суточной температуры воздуха через отметку в ноль градусов в сторону повышения, который обычно происходит в середине марта. В этом году в первой половине марта прогнозируется неустойчивая погода, так как определяющее влияние окажут атмосферные фронты и воздушные массы, которые будут поступать с Западной Европы. "А во второй половине месяца, по нашим расчетам, погода будет формироваться за счет антициклонов, поэтому осадков ожидается меньше и только в отдельные дни, а температурный фон будет соответствовать климатической норме и даже превышать ее", - отметил начальник службы.

В Белгидромете также рассказали, как сложились гидрометеорологические условия в 2018 году по сравнению со средними многолетними значениями. 2018 год занял четвертое место в ранжированном ряду наблюдений (от наиболее теплого года к наиболее холодному) с 1945 года. Средняя температура воздуха составила плюс 7,9 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы. В большинстве месяцев года (в 10 из 12) отмечалась положительная аномалия температуры воздуха. Одной из главных особенностей 2018 года является продолжительное климатическое лето (период со среднесуточными температурами воздуха выше плюс 14 градусов), которое длилось более четырех месяцев. Оно началось 29-30 апреля, почти на месяц раньше своих обычных сроков, и закончилось 22-23 сентября, примерно на две декады позже обычного.

За 2018 год в среднем по стране выпал 581 мм осадков, или 90% нормы (норма 645 мм). В течение года осадки выпадали неравномерно. Наиболее влажным месяцем года был июль. В этом месяце количество осадков составило 147 мм, или 173% нормы. Июль 2018 года занял четвертое место в ранжированном ряду метеонаблюдений по месячным суммам осадков, начиная с 1945 года. Самым сухим месяцем был ноябрь, когда за месяц выпал 21 мм осадков, или 46% нормы.

Зимой 2018/2019 годов средняя температура воздуха в Беларуси составила минус 2,3 градуса, что выше климатической нормы на 1,7 градуса. Наибольшие положительные отклонения температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Витебской области (в среднем на 1,9 градуса), наименьшие - в Гомельской области (в среднем на 1,4 градуса). Самая низкая температура воздуха за эту зиму была зарегистрирована в Брагине 28 января и составила 24,8 градуса мороза. Февраль был очень теплым со средней температурой воздуха плюс 0,1 градуса, что выше климатической нормы на 4,4 градуса. Таким и более теплым на территории Беларуси февраль бывает примерно раз в 12 лет. За прошедшую зиму в среднем по стране выпало 127 мм осадков, что составляет 105% климатической нормы.-0-

Источник: БЕЛТА .

