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Наберешь ли вес, если поужинаешь за полчаса до сна

04.03.2019 14:30 — Разное | Tut.by  
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Для рубрики «Простой вопрос» диетолог и врач Виктория Болбат объясняет, что произойдет, если поесть за полчаса до того, как собираешься сладко уснуть.


Фото: Alexandra Gorn, Unsplash

— Если поесть поздно вечером, произойдет примерно следующее: обработанная слюной пища попадет в желудок, там смешается с желудочным соком. Затем небольшими порциями пищевой комок будет проникать в двенадцатиперстную кишку и далее двигаться по пищеварительному тракту, обрабатываясь пищеварительными ферментами из поджелудочной железы и желчью. В тонком кишечнике пищевые вещества распадутся до мельчайших частиц: аминокислот, простых сахаров, жирных кислот — именно в таком виде вещества всасываются в кровь. Затем все вещества отправляются в печень, где и происходит основная переработка и перераспределение пищевых веществ на нужды организма. Поглощенная нами еда уйдет на то, чтобы покрыть предшествующие энергозатраты и возникший дефицит питательных веществ, а также обеспечит энергией и важными нутриентами наше тело на протяжении всей ночи (когда мы спим и не едим).


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

То есть, в принципе, произойдет все то же самое, что и днем (вопреки страшилкам о том, что все съеденное на ночь сразу уйдет в живот и ягодицы, стоит лишь прилечь под одеяло).

Разница лишь в том, что, если мы подкрепимся прямо перед сном, внутрижелудочное давление увеличится. Пока мы лежим, вся еда будет давить на нижний пищеводный (кардиальный) сфинктер (клапан, предотвращающий заброс еды из желудка в пищевод). Если такое повторяется часто, есть большой риск того, что функция этого сфинктера нарушится, и кислое содержимое желудка начнет подниматься в пищевод, вызывая неприятное жжение, называемое изжогой. В последствии это может привести к ГЭРБ — гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Что касается рекомендации не есть после 6 часов, то это, конечно, пережиток прошлого. Думаю, смысл этого совета был в том, чтобы предотвратить вечерние переедания, когда люди после тяжелого дня возвращались домой и позволяли себе, наконец, расслабиться за едой. Если еда — это способ отдохнуть и снять стресс, то ужин неизбежно приведет к перееданию. А если еще и завтрака не было, в обед едва успел чаю попить, то, вдобавок ко всему прочему, вечером находит такой звериный голод, что ни о каком контроле над собой не может идти и речи. Мы переедаем — и излишки энергии обычно уходят в жир. Так что полнеем не от того, что едим на ночь, а оттого, что переедаем. И если мы укладываемся в нашу суточную потребность в калориях, то совершенно не важно, в какое время суток мы их проглотили.

Еще, кстати, стоит упомянуть, что набитый желудок может испортить сон. Я все же считаю, что ночью тело должно отдыхать, а не напряженно переваривать поглощенные деликатесы. Поэтому если и приходится иногда поздно поужинать, лучше не делать из этого привычку (или хотя бы стараться не переедать).

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