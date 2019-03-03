Ольга Бузова позирует на фоне Кремля, Саша Петров катается на метро и другие новости из Instagram

Как часто вы листаете ленту Instagram? Некоторые делают это десятки раз в день и все равно не могут отсмотреть все публикации. Мы решили облегчить вам жизнь (чтобы, не дай бог, вы не подписывались на всех селебрити мира) и в 10 фотографиях знакомим вас с новостями звезд за последнюю неделю. Веселые, интересные или просто милые снимки — в подборке ниже.

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Татьяна Корж

Жена самого известного белорусского рэпера Макса Коржа Татьяна по случаю наступления весны прогулялась по Минску и сфотографировалась у стены с надписью из трека мужа. «Я выбираю жить в кайф», — гласит цитата.

Александр Петров

Актер Саша Петров доказывает, что он — обычный человек и иногда ездит в Москве на метро.

Юля Годунова и Дима Ермузевич

Одни из популярных YouTube-блогеров в Минске и друзья Юля и Дима записали видео к первому дню весны. В ролике ребята раздеваются (видео воспроизводится в обратном порядке) и предостерегают: потепление после зимы обманчиво, нужно одеваться теплей.

Иван Дорн

Ваня Дорн на прошлой неделе, по всей видимости, был в хорошем настроении и много времени уделял дому и семье. Сначала он запостил видео , где танцует под соотечественницу Maruv, а потом опубликовал снимок, на котором учит дочку лепить пельмени! «Послушай, деточка. Главное — не надевай черное перед пыльной работой», — напутствует Дорн. Кстати, если вам любопытно, то во многих интервью Дорн отрицает, что у него есть жена и двое дочерей (в интервью TUT.BY он тоже в этом не признался). Так вот с кого взял пример Тима Белорусских !

Монеточка

Лиза Монеточка зачекинилась в Лос-Анджелесе и написала, что колдует новый клип. Последнее видео молодой певицы был про 90-е (на ту песню, в которой поется про «убивали людей и все ходили абсолютно голыми», помните?).

Влад Бумага

Влад Бумага не так давно отпраздновал цифру в 5 миллионов подписчиков на своем канале. Теперь он часто снимает видео, в которых дает странные задания своим подписчикам и обещает им за это деньги (так вот в чем секрет годного контента!). Это фото с линзами, как у Элджея, — анонс одного из роликов.

Gone.Fludd

Рэпера Сашу Смирнова, он же Gone. Fludd, в каких позах мы только не видели. На этот раз парень повис на импровизированном турнике. Интересно, турник есть в концертном райдере Александра?

IOWA

Катя Иванчикова не может определиться с мужчинами по имени Леонид. Кокетничает и спрашивает у подписчиков: Леню-мужа или Леню Агутина выбрать?

Ильдар Хабибулин

Минский блогер с канала «Приятный Ильдар» решил то ли лайков собрать, то ли кожу к весне привести в порядок. Итог — фотография в маске для лица и потешная подпись: «Познакомился с мулаткой».

Ольга Бузова

Ольга Бузова сфотографировалась на фоне одной из башен московского Кремля. Мы сначала думали, в какое время суток сделано фото, раз на фоне Ольги ни одной живой души. А потом поняли, что снимок сделан на территории самого Кремля, который обычным людям недоступен.