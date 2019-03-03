Умер вокалист The Prodigy Кейт Флинт

Сегодня, 4 марта, умер Кейт Флинт – вокалист The Prodigy. Исполнитель был найден мертвым в своем собственном доме в городе Данмоу в графстве Эссекс. Подробности его смерти пока не сообщаются, однако, согласно предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружили. Ему было 49 лет.



The Prodigy – британский коллектив, который образовался еще в 1990 году и исполняющий электронную музыку. Группу называют пионером жанра бигбит. За долгое время своего существования она получила огромное множество наград и номинаций и создала свое уникальное, неповторимое звучание.

Хиты группы The Prodigy

1. Smack My Bitch Up



<br> <br>

2. Invaders Must Die

3. Omen

4. Breathe