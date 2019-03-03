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Умер вокалист The Prodigy Кейт Флинт
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Сегодня, 4 марта, умер Кейт Флинт – вокалист The Prodigy. Исполнитель был найден мертвым в своем собственном доме в городе Данмоу в графстве Эссекс. Подробности его смерти пока не сообщаются, однако, согласно предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружили. Ему было 49 лет.
Хиты группы The Prodigy
1. Smack My Bitch Up
2. Invaders Must Die
3. Omen
4. Breathe
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Сегодня, 4 марта, умер Кейт Флинт – вокалист The Prodigy. Исполнитель был найден мертвым в своем собственном доме в городе Данмоу в графстве Эссекс. Подробности его...
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