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Умер вокалист The Prodigy Кейт Флинт

04.03.2019 14:38 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 4 марта, умер Кейт Флинт – вокалист The Prodigy. Исполнитель был найден мертвым в своем собственном доме в городе Данмоу в графстве Эссекс. Подробности его смерти пока не сообщаются, однако, согласно предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружили. Ему было 49 лет.

The Prodigy – британский коллектив, который образовался еще в 1990 году и исполняющий электронную музыку. Группу называют пионером жанра бигбит. За долгое время своего существования она получила огромное множество наград и номинаций и создала свое уникальное, неповторимое звучание.

Хиты группы The Prodigy

1. Smack My Bitch Up

2. Invaders Must Die

3. Omen

4. Breathe

 
 
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Сегодня, 4 марта, умер Кейт Флинт – вокалист The Prodigy. Исполнитель был найден мертвым в своем собственном доме в городе Данмоу в графстве Эссекс. Подробности его...
 
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