ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортсменки из Беларуси и Казахстана завоевали первые медали Универсиады

04.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

По итогам первого дня Универсиады сборная России лидирует в медальном зачете, завоевав четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды, передает телеканал «МИР 24».

Первое «золото» в копилку сборной Беларуси на зимней Универсиаде положила фристайлистка Александра Романовская. Она показала лучший результат в дисциплине «лыжная акробатика».

В течение месяца девушка последовательно выиграла чемпионат мира, этап Кубка мира и вот, наконец, превзошла всех на Играх в Красноярске. Она опередила россиянку Любовь Никитину и Жанботу Алдабергенову из Казахстана.

В соревнованиях мужчин свое превосходство доказал Максим Буров. Чемпион мира показал третий результат в квалификации, но в суперфинале почти идеально выполнил сложные прыжки и с приличным отрывом обошел китайца Ли Чжонлиня и соотечественника Руслана Катманова.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 спортивных дисциплинах.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фристайлистка Александра Романовская показала лучший результат в дисциплине «лыжная акробатика», а Жанбота Алдабергенова стала третьей.
 
Новости дня
Новости разные
 
На защите — участковый Сидоров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика