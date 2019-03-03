Спортсменки из Беларуси и Казахстана завоевали первые медали Универсиады

По итогам первого дня Универсиады сборная России лидирует в медальном зачете, завоевав четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды, передает телеканал «МИР 24».

Первое «золото» в копилку сборной Беларуси на зимней Универсиаде положила фристайлистка Александра Романовская. Она показала лучший результат в дисциплине «лыжная акробатика».

В течение месяца девушка последовательно выиграла чемпионат мира, этап Кубка мира и вот, наконец, превзошла всех на Играх в Красноярске. Она опередила россиянку Любовь Никитину и Жанботу Алдабергенову из Казахстана.