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Спортсменки из Беларуси и Казахстана завоевали первые медали Универсиады
04.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
По итогам первого дня Универсиады сборная России лидирует в медальном зачете, завоевав четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды, передает телеканал «МИР 24».
Первое «золото» в копилку сборной Беларуси на зимней Универсиаде положила фристайлистка Александра Романовская. Она показала лучший результат в дисциплине «лыжная акробатика».
В течение месяца девушка последовательно выиграла чемпионат мира, этап Кубка мира и вот, наконец, превзошла всех на Играх в Красноярске. Она опередила россиянку Любовь Никитину и Жанботу Алдабергенову из Казахстана.
В соревнованиях мужчин свое превосходство доказал Максим Буров. Чемпион мира показал третий результат в квалификации, но в суперфинале почти идеально выполнил сложные прыжки и с приличным отрывом обошел китайца Ли Чжонлиня и соотечественника Руслана Катманова.
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Фристайлистка Александра Романовская показала лучший результат в дисциплине «лыжная акробатика», а Жанбота Алдабергенова стала третьей.
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